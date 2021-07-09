Aycan Yanaç'ın yüzündeki değişim dikkat çekti: Sana ne oldu?
Sihirli Annem dizisiyle adını duyuran Damla Ersubaşı'ndan estetik itirafı geldi. Yaptırdığı operasyonları tek tek anlatan Ersubaşı, '30'a 2 kala tribine girdim. Dudaklarıma ve yüzümün belli bölgelerine estetik yaptırdım. Pişman da değilim' dedi.
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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Yüzüne bir takım işlemler yaptıran ünlü isim detayları takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersubaşı, 'Yüzüm şiş! Elmacık kemiğime dolgu yaptırdım. Hatta hayatımda ilk kez dudağıma da dolgu yaptırdım. Yani şimdi istediğiniz kadar 'dudakları dolgu' diyebilirsiniz, artık doğru. Bu da 30'a 2 kala tribine girdim galiba o yüzden yaptırdım her şeyi... Alnımda, çenemde, dudağımda, elmacık kemiğimde ve burun ucunda botoksum var. İyi ki de yaptırdım isteyen istediğini söyleyebilir. Yüzüm hala şiş, oturması bir haftayı buluyormuş... İyi ki yaptırmışım, memnunum' ifadelerini kullandı.
İŞTE ESTETİKLİ ÜNLÜLER
Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...
Ünlü sunucu Serap Paköz, “Benim neyim eksik” dedi, Seda Sayan’ın doktoruna giderek Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi.
Serap Paköz geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, Seda Sayan’ın doktoruna giderek Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi.
Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, 'Benim neyim eksik ki? Biraz toparladı Cem beni! Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de 1 hafta sonra görün'
FRANSIZ ASKISI NEDİR?
Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.
Star TV ekranında Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' adlı eğlence programında şarkıcı Funda Arar konuk oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan Arar'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Funda Arar son haliyle sevenlerini şaşırttı. Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.
Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu. İşe yorumlardan bazıları...
'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'
'O eski halimden eser yok şimdi'
Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
'Keşke sen doğal kalsaydın Funda'
Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'
Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı. 'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi.
Kariyerinin 15 yılını kilolarıyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen Işın Karaca estetik yaptırdı.
Operasyondan sonra duygularını dile getiren ünlü şarkıcı şunları söyledi: Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu.
Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi.
Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?
6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik...
'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...
Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım.
Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim...
Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...
Hanımlar, beyler....
Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...
Bugünü kendimi yenilemeye adadım...
Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.
Seda Sayan'ın açıklamaları kadar yüzündeki değişiklik de dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.
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