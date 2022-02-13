AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları için gözler istanbul.edu.tr'de

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Takvime göre İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavı 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde 4 oturumda tamamlanacak. Yüz yüze gerçekleşen söz konusu sınavın ilk günü geride kalırken öğrenciler de AUZEF sonuçları için beklentilerini arttırdı. Ancak AUZEF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.
AUZEF sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilecek. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar için değerlendirme işlemi başlayacak. İlk dönem yapılan AUZEF sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti.
Geçen dönem baz alındığı zaman sınav sonuçlarının 25 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından bahar dönemi sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;
"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –
Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.
Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.
Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ ve SINAV İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.