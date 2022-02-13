AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları için gözler istanbul.edu.tr'de

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Takvime göre İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavı 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde 4 oturumda tamamlanacak. Yüz yüze gerçekleşen söz konusu sınavın ilk günü geride kalırken öğrenciler de AUZEF sonuçları için beklentilerini arttırdı. Ancak AUZEF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.