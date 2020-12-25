Gerçek hayat sosyal medyaya karşı: Filtrede sınır tanımıyor

FİLTRENİN SINIRI YOK Ünlü şarkıcı ve TV yıldızı, sosyal medya paylaşımlarında aşırı filtre ve photoshop uygulamakla eleştirilmişti bundan aylar önce. Bu eleştirilere karşı kendini savunan yıldız, yine ağır şekilde üzerinde oynanmış bir paylaşımıyla gündem oldu.