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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 10:24 | 

Gerçek hayat sosyal medyaya karşı: Filtrede sınır tanımıyor

Geçen yaz, sosyal medya paylaşımlarında aşırı filtre ve photoshop uygulamakla eleştirilen şarkıcı ve TV yıldızı yine tartışmaların odağında.

Mega News Agency, Instagram

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1FİLTRENİN SINIRI YOK
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FİLTRENİN SINIRI YOK

Ünlü şarkıcı ve TV yıldızı, sosyal medya paylaşımlarında aşırı filtre ve photoshop uygulamakla eleştirilmişti bundan aylar önce. Bu eleştirilere karşı kendini savunan yıldız, yine ağır şekilde üzerinde oynanmış bir paylaşımıyla gündem oldu.

2YİNE ELEŞTİRİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKTİ
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YİNE ELEŞTİRİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKTİ

Solisti olduğu Danity Kane adlı müzik grubuyla adını duyuran sonra da TV yıldızı olarak şöhretini ikiye katlayan Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Aubrey O'Day, son Instagram paylaşımıyla yine tartışmaların odağında yer aldı.

3YİNE FİLTRE UYGULANMIŞ
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YİNE FİLTRE UYGULANMIŞ

36 yaşındaki O'Day, takipçilerinin Noel ve yeni yılını kutlayan bir mesaj paylaştı. Bu mesaja yine aşırı şekilde filtreleme işlemlerinden geçirilmiş bir fotoğrafı eşlik etti.

4MAKYAJCIYI KOVMAN GEREKİR
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"MAKYAJCIYI KOVMAN GEREKİR"

O'Day'ın bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi. Bazıları özellikle makyajını ve yüzündeki photoshop uygulamasını eleştirdi. "Umarım makyözünü işten kovmuşsundur" diyen kullanıcılar oldu.

5GEÇEN YAZ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI OLAY OLMUŞTU
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GEÇEN YAZ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI OLAY OLMUŞTU

Aubrey O'Day, geçen yaz Beverly Hills'te bir otelin havuzunda görüntülenmişti. Sosyal medya hesaplarındaki görüntüsünden bambaşka bir portre çizen O'Day, bu yüzden ağır şekilde eleştirilmişti.

6SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANIT VERDİ
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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

Aubrey O'Day de bu eleştirilere yine sosyal medya üzerinden ve yine filtreli video ve fotoğraflarıyla yanıt vermişti.

7YASAL İŞLEMLER BAŞLATTI
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YASAL İŞLEMLER BAŞLATTI

O'Day; havuzda çekilen fotoğraflarını yayınlayan ve kendisini eleştiren bazı basın kuruluşları aleyhine dava açacağını duyurmuştu.

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