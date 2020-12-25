Gerçek hayat sosyal medyaya karşı: Filtrede sınır tanımıyor
Geçen yaz, sosyal medya paylaşımlarında aşırı filtre ve photoshop uygulamakla eleştirilen şarkıcı ve TV yıldızı yine tartışmaların odağında.
Mega News Agency, Instagram
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FİLTRENİN SINIRI YOK
Ünlü şarkıcı ve TV yıldızı, sosyal medya paylaşımlarında aşırı filtre ve photoshop uygulamakla eleştirilmişti bundan aylar önce. Bu eleştirilere karşı kendini savunan yıldız, yine ağır şekilde üzerinde oynanmış bir paylaşımıyla gündem oldu.
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YİNE ELEŞTİRİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKTİ
Solisti olduğu Danity Kane adlı müzik grubuyla adını duyuran sonra da TV yıldızı olarak şöhretini ikiye katlayan Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Aubrey O'Day, son Instagram paylaşımıyla yine tartışmaların odağında yer aldı.
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YİNE FİLTRE UYGULANMIŞ
36 yaşındaki O'Day, takipçilerinin Noel ve yeni yılını kutlayan bir mesaj paylaştı. Bu mesaja yine aşırı şekilde filtreleme işlemlerinden geçirilmiş bir fotoğrafı eşlik etti.
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"MAKYAJCIYI KOVMAN GEREKİR"
O'Day'ın bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi. Bazıları özellikle makyajını ve yüzündeki photoshop uygulamasını eleştirdi. "Umarım makyözünü işten kovmuşsundur" diyen kullanıcılar oldu.
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GEÇEN YAZ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI OLAY OLMUŞTU
Aubrey O'Day, geçen yaz Beverly Hills'te bir otelin havuzunda görüntülenmişti. Sosyal medya hesaplarındaki görüntüsünden bambaşka bir portre çizen O'Day, bu yüzden ağır şekilde eleştirilmişti.
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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANIT VERDİ
Aubrey O'Day de bu eleştirilere yine sosyal medya üzerinden ve yine filtreli video ve fotoğraflarıyla yanıt vermişti.
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YASAL İŞLEMLER BAŞLATTI
O'Day; havuzda çekilen fotoğraflarını yayınlayan ve kendisini eleştiren bazı basın kuruluşları aleyhine dava açacağını duyurmuştu.