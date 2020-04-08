Atv yayın akışı: Kuruluş Osman bugün yok mu? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizinin çekimlerine ara verildi, bunlardan biri de Kuruluş Osman dizisi oldu. 8 Nisan Çarşamba günü Kuruluş Osman yerine yabancı sinema filmi Malefiz ekrana gelecek. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi için başrol oyuncularından ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan henüz bir açıklama gelmedi.