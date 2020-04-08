Atv yayın akışı: Kuruluş Osman bugün yok mu? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve ATV yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Her hafta çarşamba günleri yayın tarihi dizi Kuruluş Osman'ın 18. bölümü bekleniyordu. Dizinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey, en büyük düşmanı, Moğol Komutanı Balgay'ın işbirliğini kabul etmişti. Bu gelişme ardından yaşanacakları merak eden dizi takipçileri heyecanla Kuruluş Osman yeni bölümüne odaklanmıştı. Peki, Atv yayın akışında Kuruluş Osman bugün yok mu? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?
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Kuruluş Osman günü geldi çattı ancak dizinin fragmanın yayınlanmaması ve Atv yayın akışında yer almaması nedeniyle yeni bölüm gelişmeleri yerine tarihi araştırması yapılıyor. Kuruluş Osman dizisi en son 1 Nisan Çarşamba günü 17. bölümüyle ekranlardaydı. Peki, Kuruluş Osman bugün yok mu? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
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Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizinin çekimlerine ara verildi, bunlardan biri de Kuruluş Osman dizisi oldu. 8 Nisan Çarşamba günü Kuruluş Osman yerine yabancı sinema filmi Malefiz ekrana gelecek. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi için başrol oyuncularından ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan henüz bir açıklama gelmedi.
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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Olayların ardı arkasının kesilmediği Kuruluş Osman son bölümünde; Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olmak için elinden geleni ardına koymadı. Finale ise ortaya çıkan gerçek damga vurdu. Batur'un katilini Balgay'dan öğrenen Osman Bey, yine bir seçenekle karşı karşıya kaldı. Finalde Balgay ile ittfak yapacağını söyleyen Osman Bey'in neler yapacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.