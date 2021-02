"Attığım adımı haber yaptınız ama beni desteklemediniz" Aleyna Tilki'den sitem

BIRAKIN KALPLERİ KARARMIŞ İNSANLARI DİNLEMEYİ Karşınıza çok küçük yaşta çıktım...

Ne kadar çalıştığımı aslında hepiniz biliyorsunuz...

Ve bu sefer küçük yaşıma rağmen yapayalnız Amerika'da uzun zamanlar kalışıma, tüm çocukluğumu işime feda etmeme değdi.

Artık 26 Şubat'ta ülkemi dünyada temsil etmek adına büyük bir adım atıyorum.

Attığım tek adım bile her yerde haber olurken bugün, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz.

Oysaki ben size bazen küssem de sizi gerçekten sevdim ve soğuk havada da, zor zamanlarımda da elimden geldiğince her zaman size kalpten vakit ayırdım.

Her işi derin bir saygım olduğu gibi, size de çok saygı duydum.

Sizin de beni ne kadar sevdiğinizi, bana ne kadar inandığınızı biliyorum.

Bırakın kalpleri kararmış o insanları dinlemeyi...

Bugün beni desteklemek artık sadece kendi kalbinizle karar vereceğiniz bir şey olsun