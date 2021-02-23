"Attığım adımı haber yaptınız ama beni desteklemediniz" Aleyna Tilki'den sitem
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Hızlandırılmış bir magazin turuyla hepsine 5 dakikada hakim olabilirsiniz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
26 Şubat’ta tüm dünyada yayınlanacak olan İngilizce şarkısı Retrograde'in heyecanını yaşayan Aleyna Tilki'den sitem... Medyaya kendisine yeterince destek vermediği iddiasıyla sitem eden Aleyna Tilki bu mesajı paylaştı:
2
Abone Ol
BIRAKIN KALPLERİ KARARMIŞ İNSANLARI DİNLEMEYİ
Karşınıza çok küçük yaşta çıktım... Ne kadar çalıştığımı aslında hepiniz biliyorsunuz... Ve bu sefer küçük yaşıma rağmen yapayalnız Amerika'da uzun zamanlar kalışıma, tüm çocukluğumu işime feda etmeme değdi. Artık 26 Şubat'ta ülkemi dünyada temsil etmek adına büyük bir adım atıyorum. Attığım tek adım bile her yerde haber olurken bugün, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz. Oysaki ben size bazen küssem de sizi gerçekten sevdim ve soğuk havada da, zor zamanlarımda da elimden geldiğince her zaman size kalpten vakit ayırdım. Her işi derin bir saygım olduğu gibi, size de çok saygı duydum. Sizin de beni ne kadar sevdiğinizi, bana ne kadar inandığınızı biliyorum. Bırakın kalpleri kararmış o insanları dinlemeyi... Bugün beni desteklemek artık sadece kendi kalbinizle karar vereceğiniz bir şey olsun
3
Abone Ol
Sonunda eşitlendik
Eser ve Berfu Yenenler çifti, ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz gün Instagram’da eşiyle bir karesini paylaşan Berfu Yenenler, takipçilerini güldürdü. Eser Yenenler ile göbeklerinin fotoğrafını aynadan çeken Berfu Yenenler, “Sonunda eşitlendik” notuyla kareyi yayınladı.
4
Abone Ol
Geçen sene bugün...
Oyuncu Saadet Işık Aksoy kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Doğumdan hemen sonra kızı Marisa Gürcan ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Aksoy altına şunları yazdı: Geçen sene bugün... Seni içimde hissettiğim andan itibaren en yoğun duygum güven oldu, yani sevgiden bile ağır basabilir sana ve senin yoluna duyduğum güven.
5
Abone Ol
Ben sadece bu yolu yürürken sana eşlik ediyorum kızım, seçimleri sen yapıyorsun, ben sadece onları uyguluyorum, düşersen kalkmana yardım ediyorum, tırmanırken yeterince yukarı gidemediğinde popondan şöyle minik bir destek veriyorum, ağlarsan alıp göğsümde sarmalıyorum seni, kendi başına uykuya dalmayı öğrendiğinde ya da ilk kez ayakta durabildiğinde gururla ve yine o sonsuz güvenle bakıyorum olduğun ve olacağın kişiye. İyi ki doğdun canım kızım, iyi ki beni seçtin, bu bir yılda senin büyüdüğün kadar ben de büyüdüm. Birlikte nice güzel günlere, kendi kanatlarınla özgürce uçtuğunu gururla seyredeceğim nice anlara..
6
Abone Ol
Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın
Cemiyet hayatının gözde bekarlarından Hakan Sabancı’nın adı şimdilerde oyuncu Aygün Aydın’la anılıyor. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı, ancak ilişkilerini şimdilik gizli tuttukları konuşuluyor.
Aydın geçtiğimiz günlerde bir yalıda Boğaz’ı seyrederken çekilmiş fotoğrafını “Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın.Belki bilmeden birlikte Boğaz’ı seyretmişizdir. Ben sana karşı, sen bana karşı” notuyla Instagram’da paylaştı. Oyuncunun paylaşımında Sabancı’yı kastettiği, hatta fotoğrafı da sevgilisinin yalısında çektirdiği söyleniyor.
7
Abone Ol
'Daha yeni başlıyorum'
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile uzun süredir Bali’de tatil yapıyor. Sosyal medyasına tatilinden yeni kareler yükleyen model, “Gezi, dalış, aktivite, parti ve çok daha fazlası... Bekleyin daha yeni başlıyorum” dedi.
Pandemi döneminde yaptığı partilerle gündemden düşmeyen Şevval Şahin, soluğu Bali’de almıştı.
8
Abone Ol
Pandemi döneminde yaptığı partilerle gündemden düşmeyen Şevval Şahin, soluğu Bali’de almıştı.
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile uzun süredir Bali’de tatil yapan 2018 Türkiye Güzeli, sosyal medyasında da birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Tatilden yeni kareleri Instagram hesabına yükleyen Şahin altına da şu notu düştü: “Gezi, dalış, aktivite, parti ve çok daha fazlası... Bekleyin daha yeni başlıyorum.”
9
Abone Ol
Yasemin’in ev hali
‘Stil ikonu’ Yasemin Özilhan, pandemi döneminde yaptığı paylaşımlarla ev halini gözler önüne seriyor.Davetlerde, törenlerde şıklık yarışına giren ünlü isimler, şimdilerde ise ev halleriyle adlarından söz ettiriyor.
Evlerinde de stillerinden ödün vermeyen o isimler arasında en çok beğeni toplayan ise Yasemin Özilhan. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Özilhan’ın paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
10
Abone Ol
Yanımdakini sormuşsunuz
Maldivler tatilinden yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarını kimin çektiği merak konusu oldu.
Oyuncu yeni bir paylaşımla takipçilerinin merakını giderdi. Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan’la fotoğrafını “Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz” notuyla yayınladı.
11
Abone Ol
Kaslarını sergiledi
Uzun süredir spor yapan Ivana Sert çalışmalarının karşılığını aldı ve daha kaslı bir vücuda sahip oldu. Instagram’da sık sık spor paylaşımları yapan Sert, karın kaslarını sergilediği bu fotoğrafı da önceki gün sayfasının ‘Hikaye’ kısmında yayınladı.
12
Abone Ol
AŞK
Uzun aradan sonra yeni bir diziyle ekrana dönen Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ve oğlu Asil’le çektiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Oyuncu, mutluluğunu bir şarkı sözüyle dile getirdi: “Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu?”
13
Abone Ol
Deniz sezonu açıldı
Şebnem Schaefer deniz sezonunu açtı. Antalya Belek’teki Rixos Otel’e giden Schaefer, orada denize girdi. Yakın arkadaşı Ümit Okur ile hem tatil hem de iş görüşmesi yapan Schaefer, fit vücudu ile dikkat çekti.
14
Abone Ol
Poz verirken eğlendik
Oyuncu Bengi Öztürk, eşi Sertaç Akkaya ve kızları Vera ile ebebek dergisi için objektif karşısına geçti. Annelikle ilgili soruları da yanıtlayan Öztürk, “Poz verirken pek bir eğlendik” dedi.
15
Abone Ol
Yaramaz adama et servisi
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Maluma’nın Dominik’teki ev partisine katılan Nusret Gökçe, bu kez ünlü yıldızla Miami’deki restoranında bir araya geldi.
Nusret Gökçe, mekanında ağırladığı Maluma’ya et servisi yaptı, o anların videosunu da Instagram’da yayınladı: “Maluma, güzel adam, yaramaz adam.”
16
Abone Ol
Alevli tarz
Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, Instagram’da paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Alev baskılı bir sweatshirt giyen Yumlu, farklı tarzıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ayşe Nazlı’ya yüzlerce takipçisi alev emoji’si gönderdi.