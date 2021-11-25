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Magazin
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 15:54 | 

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski albümlerini karıştırdı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları…

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1ATA DEMİRER

ATA DEMİRER

Sulu TBT! Bu fotoğrafta Peder bey beni ıslıyor, Kuşadası Arzum teknesi 1989
2ESİN YAĞMURDERELİ

ESİN YAĞMURDERELİ

TBT günü muzip sevgi dolu Osman'ım tabi Kıbrıs’tayız Canan-Faruk Tınaz beraber olduğumuz yemek hey gidi günler...
3ÖZGE BORAK

ÖZGE BORAK

Haziran 2019. Bundan birkaç ay sonra kısa da olsa yine görüştük ama sonrası pandemi. Şehirler ayrı, hastalıklar, yine taşınmalar… Hiç görüşemedik. Seni neredeyse son görüşüm olduğunu bilseydim ne mi yapardım? Yine aynısını. Sarılırdım, öperdim, yine canım kardeşim derdim. Özledim. Ne diyelim sağlık yerinde olsun da.. Hüzünlü #tbt oldu bu. Ama çok sevgi dolu
4CANSU DERE

CANSU DERE

Umarım yakında gelir
5NEBİL SAYIN

NEBİL SAYIN

Dosta güven, düşmana korku
6BERGÜZAR KOREL

BERGÜZAR KOREL

31 Ekim.Doğumdan üç gün önce bir fotoğrafımız olsun derken ne kadar şiş olduğuma bir kez daha hayretler edip, çaresizce kabullendiğim andır bu. Anlamadığım, o geçmeyen son günler nasıl şu an ışık hızıyla geçip üç hafta oldu bile..
7EBRU AKEL

EBRU AKEL

#tbt’nin böylesi #2006
8SİNEM AKKAYA

SİNEM AKKAYA

Doğum öncesi son kontrol ve tombiş suratım
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