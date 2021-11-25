Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

ÖZGE BORAK

Haziran 2019. Bundan birkaç ay sonra kısa da olsa yine görüştük ama sonrası pandemi. Şehirler ayrı, hastalıklar, yine taşınmalar… Hiç görüşemedik. Seni neredeyse son görüşüm olduğunu bilseydim ne mi yapardım? Yine aynısını. Sarılırdım, öperdim, yine canım kardeşim derdim. Özledim. Ne diyelim sağlık yerinde olsun da.. Hüzünlü #tbt oldu bu. Ama çok sevgi dolu