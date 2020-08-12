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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 13:51,

Asya'nın yüzünü gösterdi!

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

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Çukur'un Cumali'si Necip Memili geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu. Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen oyuncu kural bozdu...

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Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

3Hayata dair ilk poz....
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Hayata dair ilk poz....

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

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Temmuz ayında Ayşe ve Bade adını verdikleri ikiz kızlarını kucaklarına alan sunucu Hilal Özdemir ve milli kaleci Volkan Babacan, Bodrum’da tatil yapıyor.

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Ünlü çift önceki gün kızlarıyla birlikte çekilen bir karelerini Instagram hesaplarından takipçileriyle de paylaştı.

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Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can’ı beklediğini söyleyerek “Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini...” diyor.

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Aslantuğ, eşinin bu hallerini “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notuyla paylaştı. Onan ise “Ahh” yorumunu yazdı.

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Yıl 2000... Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ Can’ı beklerken...

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Çift, Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen oğullarını, düzenledikleri toplantı ile basınla tanıştırmıştı...

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

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Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal baba oldu. Köksal’ın 2018’de evlendiği eşi Simay Karaman, Bahçelievler Memorial Hastanesi’nde bir erkek bebek dünyaya getirdi.

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Göksenin Köksal, koronavirüs tedbirleri nedeniyle doğum sırasında hastaneye alınmadı. Basketbolcu, daha sonra gerekli önlemleri alarak eşinin odasına girebildi. Göksenin Köksal, oğlu Ayaz’ın ilk fotoğrafını “Hoş geldin oğlum” notuyla Instagram’da paylaştı. (Deniz BOY)

15Çağla Şikel-Emre Altuğ
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Çağla Şikel-Emre Altuğ

Çağla Şikel ve Emre Altuğ, ikinci bebekleri Uzay Tuncer’le ilk fotoğraflarını çektirdi.Kuzey adlı bir oğulları daha bulunan ünlü çift, minik bebekleriyle birlikte Şengül Pallı’nın objektifine poz verdi.

16Açelya Akkoyun
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Açelya Akkoyun

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ile eşi Enis Cergel'in, Alya Deniz ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

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Açelya Akoyun mutluluğunu "İşte şimdi doğdum" sözleriyle dile getirdi.

18Buket Dereoğlu
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Buket Dereoğlu

Tiyatrocu çift Buket Dereoğlu ile Özgür Özgülgün’ün ilk bebekleri Can, Amerikan; Hastanesi’nde dünyaya geldi.

19Burçin Orhon
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Burçin Orhon

Burçin Orhon-Süheyl Uygur çiftinin kızları Ayşe, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Süheyl ikinci kez baba olurken, Burçin ise 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

20Ebru Cündübeyoğlu
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Ebru Cündübeyoğlu

Dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, kızı Duru'yu 2006 yılında dünyaya getirdi.

21Gülben Ergen
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Gülben Ergen

Her yaptığı olay olan sanatçı Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'ı 2007 yılında dünyaya getirdi. Ergen, oğluyla birlikte ilk pozunu Şengül Pallı'ya verdi.

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24Gülşah Alkoçlar
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Gülşah Alkoçlar

Türk sinemasının başarılı ismi Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Neslişah adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra bebeği kucağında poz veren Gülşah, "Mutlaka yaşanması gereken bir mutluluk" diyerek duygularını dile getirdi.

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Şebnem Özinal, doğumdan hemen sonra kızı Ayşe ile objektif karşısına geçti.

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Ayşe’nin, babası şefik Öztek’in neredeyse kopyası olduğu da bu çekimde ortaya çıktı.

27Hülya Avşar
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Hülya Avşar

Sanatçı Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Avşar kızı, doğumdan sonra evinde düzenlediği basın toplantısı ile gazetecilerin karşısına çıktı.

29İclal Aydın
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İclal Aydın

İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Taksim Alman Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Aydın, 2 kilo 950 gram ağırlığındaki kızına Zeynep Lal ismini verdi.

30Jülide Ateş
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Jülide Ateş

Spiker Jülide Ateş ve Emre İskeçeli çiftinin oğulları Amerika'da dünyaya geldi. Çift çocuklarına Ali adını verdi.

31Meltem Doğanay
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Meltem Doğanay

1986 Türkiye Güzeli Meltem Doğanay, 2002 yılında ikinci kez anne oldu.Güven Hastanesi'nde Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz tarafından tedavi edilen ve sezaryenle doğum yapan Meltem Doğanay ile eşi Turan Yüceer kızlarına Melike Su ismini koydular.

32Pelin Körmükçü
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Pelin Körmükçü

Pelin Körmükçü ve Rafi Moreno çiftinin bebekleri, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Sezaryen doğum ile 2 kilo 950 gram ağırlığında ve 49 santim boyunda dünyaya gelen bebeğe, Selin ismi verildi.

33Pınar Altuğ
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Pınar Altuğ

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi’nde dünyaya geldi.

34Pınar Aylin
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Pınar Aylin

Pınar Aylin , Amerikan Hastanesi nde sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Eşi Mert Tokatlıoğlu ve Pınar Aylin kızlarına Maya adını verdiler.

35Pınar Eliçe
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Pınar Eliçe

Bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Pınar Eliçe, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde doğum yaptı.

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Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan'la evli olan Eliçe, ve sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift kızlarına Helin ismini verdi.

37Sema Şimşek
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Sema Şimşek

Podyumların gözde çiftlerinden Burak Hakkı ve Sema Şimşek'in Rüzgar adında bir oğulları var.

38Türkan Şoray
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Türkan Şoray

Yeşilçam'ın Sultan'I Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile olan evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. Anne - kız birlikte ilk fotoğrafı Yağmur, henüz bir aylıkken çekildi.

39Umut Akyürek
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Umut Akyürek

Sanat Müziğinin güçlü yorumcularından Umut Akyürek'in Oktay Ertuğrul ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Çift ilk pozlarını, kızlarına melek kanatları takarak verdi.

40Yeşim Salkım
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Yeşim Salkım

Sanatçı Yeşim Salkım, Mustafa İmre'den olan kızı Gizem ile birlikte.

41Yonca Cevher
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Yonca Cevher

Binbir Gece Dizisi'nin Füsun'u Yonca Cevher Özden in 3. 5 kilo ağırlığında bir oğlu oldu. Cevher, oğlumu kucağıma aldığım an ölümden korkmaya başlayım diyerek mutluluğunu dile getirdi...

42İnci Türkay
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İnci Türkay

Ahmet Eroğlu ile evli olan tiyatro sanatçısı İnci Türkay, 2005 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

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Anne olmanın yaşanabilecek en güzel mutluluk olduğunu söyleyen çift, bebeklerine Ali ismini koydu.

44Şebnem Sunar
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Şebnem Sunar

Ekranların deneyimli spikerlerinden Şebnem Sunar Küçük, kızı ile birlikte...

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