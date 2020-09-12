Astım bronşit nedir? Astım bronşit belirtileri?

Astım bronşit akciğerlerde meydana gelen kronik bir hastalıktır ve yaşam kalitesini ciddi oranda düşürür. Akciğerlerimizin içindeki havayollarımızı oluşturan bronş adı veren kanallarda, alerjenlerin neden olduğu hasara bağlı olarak alerjik astım gelişir. Peki, astım bronşit hastaları ne gibi sorunlar yaşar? Astım bronşit belirtileri nelerdir?
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Astım bronşların daralması sonucunda çoğu kez nöbetler halinde gelen nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ile birlikte hırıltılı-hışıltılı soluma ve arka arkaya gelen öksürüğün eşlik ettiği havayolu hastalığı olarak karşımıza gelir. Hava yollarındaki bu daralmanın nedeni mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının şişmesidir. Hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir.
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ASTIM BRONŞİT NEDEN OLUR?
Tüm alerjik ve kronik hastalıklarda olduğu gibi astım bronşitin en önemli nedeni genetiktir. Çevresel faktörler de astım bronşiti tetikleyici olabilmektedir. Çevresel faktörlerden bir kısmı alerjenler, solunum yolu enfeksiyonları, sigara, hava kirliliği, polen mevsimi, obesite sayılabilir.
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ASTIM BRONŞİT BELİRTİLERİ
Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ataklar gösteren hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Bronş gevşetici ilaçlarla şikayetler düzelse de küf/rutubet, kimyasal kokular ve hava kirliliği ile hastalık alevlenmesi görülebilir.