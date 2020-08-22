Aslışah Alkoçlar'a şok suçlama

Aslışah Alkoçlar’ın sosyal medya hesaplarında tanıtmak için bazı markalardan ürün aldığı sonrasındaysa reklamlarını yapmadığı iddia edildi. Alkoçlar ise söylenenleri kabul etmeyerek, “Beğenmediğim için tanıtmadım” dedi.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Aslışah Alkoçlar, tanıtım yapması için kendisine gönderilen ürünlerin tanıtımını yapmadığı gerekçesiyle markalar tarafından suçlandı.
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İddiaya göre Alkoçlar, reklam karşılığı markalardan ürün istedi. Sonrasında ürünlerin reklamını yapmayarak, markaları engellediği iddia edildi.
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Alkoçlar’la markalar arasındaki yazışmalar ise “Zamazingo” isimli Instagram sayfasında ifşa oldu. Bir marka, Alkoçlar’ın “Çok güzel bir marka. Bana yollarsanız severek post ederim” dedikten sonra kendilerini engellendiğini iddia etti. Markalar, ürünleri teslim alan Alkoçlar’ı ayrıca dolandırıcılıkla suçladı.
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Alkoçlar ise Instagram hesabından bir açıklama yaparak kendisini savundu:
“Göz önünde olduğum ve stilim beğenildiği için markalar bana kıyafet yolluyor. Ancak her gelen hediyeyi burada post edemem. Takdir edersiniz ki öncelikle benim ürüne inanmam gerekiyor."
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"Sırf gönderdiği bir ürünü kullanmam için durmaksızın edilen telefonlarla taciz etmek ne demek? Bu rahatsızlık veren hareket sonucunda markayı evet, engelledim. Gönderdiklerini de ihtiyaç sahibi gençlere ilettim.”