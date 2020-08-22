Aslışah Alkoçlar'a şok suçlama

Alkoçlar ise Instagram hesabından bir açıklama yaparak kendisini savundu:



“Göz önünde olduğum ve stilim beğenildiği için markalar bana kıyafet yolluyor. Ancak her gelen hediyeyi burada post edemem. Takdir edersiniz ki öncelikle benim ürüne inanmam gerekiyor."