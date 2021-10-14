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Serkan BAL
Haber Giriş: 14 Ekim 2021 - 13:33 | 

Aslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da! 'Beni tanıdınız mı?'

Türkiye’de tanıştıktan sonra, sorulan en klasik soru, “Nerelisiniz?” olur. Biz de bundan yola çıkarak, sosyetenin nereli olduğunu merak ettik.

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1

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın çocukluk yıllarının geçtiği mahalleye gitti. YouTube sayfası için İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde çekim yapan Doğan, esnafla sohbet edip kendisini tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Galatasaray forması giyen Arda Turan, Aslıhan Doğan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten iki erkek çocuğu oldu.

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Yıldız futbolcu ile mutlu bir evlilik sürdüren 35 yaşındaki Aslıhan Doğan, eşinin doğup büyüdüğü mahalleye gitti. Kayınpederi ve kaynanasını Bayrampaşa'da ziyaret eden Doğan, esnafla tanışıp sohbet etti.

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Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile Bayrampaşa sokaklarını gezen Aslıhan Doğan, vatandaşlara "Beni tanıyan var mı?" sorusunu yöneltti.

Sokakta karşılaştığı insanlarla sohbet eden Aslıhan Doğan Turan'ı çok fazla tanıyan çıkmaması dikkat çekti.

4

“İstanbulluyum” diyenlerin birçoğu Anadolu’nun bağrından kopup gelmiş isimler. Biz araştırmamızı yaparken, kendileri İstanbul doğumlu olsa da, köklerinin memleketini baz aldık. Çiftlerde ise, erkeğin ailesini geçerli kabul ettik. Sonuçta gördük ki, İstanbul sosyetesinin çok küçük bir kısmı gerçekten İstanbulluymuş.

5

ÇAPA AİLESİ

KASTAMONU - ABANA

6

CERRAHOĞLU AİLESİ

KARADENİZ - EREĞLİ

7

ECZACIBAŞI AİLESİ

İZMİR

8

ELİYEŞİL AİLESİ

ADANA

9

MERMERCİ AİLESİ

ANKARA

10

ŞAHENK AİLESİ

NİĞDE

11

HAKKO AİLESİ

İSTANBUL

12

HAS AİLESİ

ADANA

13

KAMHİ AİLESİ

İSTANBUL

14

KOÇ AİLESİ

ANKARA

15

SABANCI AİLESİ

KAYSERİ

16

ÇARMIKLI AİLESİ

ARTVİN / ARHAVİ

17

GÜNSELİ BAŞAR

GİRESUN

18

BOYNER AİLESİ

KASTAMONU / TOSYA

19

ZEYNEP - METİN FADILLIOĞLU

MALATYA

20

KIRAMER AİLESİ

ERZURUM

21

KOMİLİ AİLESİ

AYVALIK

22

ESİN MARAŞLIOĞLU

KAHRAMANMARAŞ

23

YILDIRIM MAYRUK

BURSA

24

PENSO AİLESİ

ÇANAKKALE

25

YILMAZ - BİLGE SOYAK

ERZURUM

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