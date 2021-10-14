Aslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da! 'Beni tanıdınız mı?'
Türkiye’de tanıştıktan sonra, sorulan en klasik soru, “Nerelisiniz?” olur. Biz de bundan yola çıkarak, sosyetenin nereli olduğunu merak ettik.
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Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın çocukluk yıllarının geçtiği mahalleye gitti. YouTube sayfası için İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde çekim yapan Doğan, esnafla sohbet edip kendisini tanıyıp tanımadıklarını sordu.
Galatasaray forması giyen Arda Turan, Aslıhan Doğan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten iki erkek çocuğu oldu.
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Yıldız futbolcu ile mutlu bir evlilik sürdüren 35 yaşındaki Aslıhan Doğan, eşinin doğup büyüdüğü mahalleye gitti. Kayınpederi ve kaynanasını Bayrampaşa'da ziyaret eden Doğan, esnafla tanışıp sohbet etti.
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Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile Bayrampaşa sokaklarını gezen Aslıhan Doğan, vatandaşlara "Beni tanıyan var mı?" sorusunu yöneltti.
Sokakta karşılaştığı insanlarla sohbet eden Aslıhan Doğan Turan'ı çok fazla tanıyan çıkmaması dikkat çekti.
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“İstanbulluyum” diyenlerin birçoğu Anadolu’nun bağrından kopup gelmiş isimler. Biz araştırmamızı yaparken, kendileri İstanbul doğumlu olsa da, köklerinin memleketini baz aldık. Çiftlerde ise, erkeğin ailesini geçerli kabul ettik. Sonuçta gördük ki, İstanbul sosyetesinin çok küçük bir kısmı gerçekten İstanbulluymuş.