Moda dünyasının sevilen isimlerinden Aslı Yılmaztürk vefat etti.. İstanbul'dan tatil amacıyla Muğla'nın Ula ilçesine gelen ve kendisinden bir süredir haber alınamayan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk (34), kaldığı tek katlı müstakil evde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlendiği öğrenildi. Peki Aslı Yılmaztürk kimdir? Aslı Yılmaztürk'ün biyografisi ve hayatı
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Artxdesign Kurucusu ve Kreatif Direktörü Aslı Yılmaztürk verdiği röportajda mesleğe nasıl başladığını böyle anlatmıştı;
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''Çocukluğumdan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgiliyim. Hatta geniş ailem dahil kimsede göz bozukluğu yokken muhtemelen bu duyumu gereğinden fazla kullandığım için çok küçükken beş derece miyop olup hayata uzağı pek göremeyerek başladım. Bu mesleğe yönelmemde okuduğum lisenin de hatırı sayılır bir faydası oldu.
Lisede karanlık odada fotoğraf basabildiğimiz, kimyasallarla uğraştığımız fotoğraf derslerimiz ya da seçmeli sanat derslerimiz vardı. Kişinin yeteneklerini ortaya çıkarması, ilgi alanlarını fark etmesi ve özgür düşünce için daha o yaşlardan her türlü imkanı sağlayan üniversite gibi bir liseydi Robert, çok şanslıydık o açıdan. Üniversitede ise ekonomi bölümüne girdikten sonra iç sesimi dinleyerek hiçbir gelecek planı yapmaksızın görsel iletişim tasarımına yatay geçiş yaptım.'' Demişti..
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Aslı Yılmaztürk kimdir?
34 yaşında hayatını kaybeden Aslı Yılmaztürk Artxdesign kurucusudur. Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı. Robert Lisesi'ni bitiren Yılmaztürk sonra üniversitede ekonomi bölümünü kazandı. Görsel tasarım öğrenimi gördü. 2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürmüştü..
İddiaya göre, ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk bir süre önce tatil amaçlı İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine geldi. Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İLK İNCELEMEDE SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRTİLDİ
Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.