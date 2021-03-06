Aslı Yılmaztürk kimdir?

''Çocukluğumdan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgiliyim. Hatta geniş ailem dahil kimsede göz bozukluğu yokken muhtemelen bu duyumu gereğinden fazla kullandığım için çok küçükken beş derece miyop olup hayata uzağı pek göremeyerek başladım. Bu mesleğe yönelmemde okuduğum lisenin de hatırı sayılır bir faydası oldu.



Lisede karanlık odada fotoğraf basabildiğimiz, kimyasallarla uğraştığımız fotoğraf derslerimiz ya da seçmeli sanat derslerimiz vardı. Kişinin yeteneklerini ortaya çıkarması, ilgi alanlarını fark etmesi ve özgür düşünce için daha o yaşlardan her türlü imkanı sağlayan üniversite gibi bir liseydi Robert, çok şanslıydık o açıdan. Üniversitede ise ekonomi bölümüne girdikten sonra iç sesimi dinleyerek hiçbir gelecek planı yapmaksızın görsel iletişim tasarımına yatay geçiş yaptım.'' Demişti..