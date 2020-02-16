Aslı Enver resti çekti, Hadise umursamadı

Takip meselesi Aslı Enver, Hadise’nin harika bir arkadaş olduğundan söz etmişti. Bu arada Murat Boz ile Aslı Enver birbirini hâlâ takipte. Eski çift henüz yeni bir aşka yelken açmadı. Ama Hadise oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte.

Müge Dağıstanlı/ POSTA