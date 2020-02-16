MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAslı Enver resti çekti, Hadise umursamadı
GeriMagazin Aslı Enver resti çekti, Hadise umursamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 16 Şubat 2020 - 13:52, /

Aslı Enver resti çekti, Hadise umursamadı

Aslı Enver ‘Sevgililer Günü’ne saatler kala Instagram’da temizlik yaptı. 200 kişiyi arkadaş listesinden sildi. Aralarında Hadise de vardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Aslı Enver ‘Sevgililer Günü’ne saatler kala Instagram’da temizlik yaptı. 200 kişiyi arkadaş listesinden sildi. Aralarında Hadise de vardı.

2

Hadise “Sorun etmem, kişilerin kendi tercihidir. Ben de kimseyi takip etmiyorum zaten” dedi. Aslı Enver’e, Murat Boz ile aşk yaşadığı 2016-2019 arasında defalarca “Hadise ile Murat’ın yakınlığından rahatsız mısınız?” diye sorulmuştu.

3Takip meselesi

Takip meselesi

Aslı Enver, Hadise’nin harika bir arkadaş olduğundan söz etmişti. Bu arada Murat Boz ile Aslı Enver birbirini hâlâ takipte. Eski çift henüz yeni bir aşka yelken açmadı. Ama Hadise oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte.
Müge Dağıstanlı/ POSTA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi