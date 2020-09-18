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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 13:45 | 

Aslı Bekiroğlu'ndan sevgilisi Can Koçak'a mesaj: “Henüz evlilik teklifi almadım. Ne olacak bakalım.”

Aslı Bekiroğlu, önceki akşam sevgilisi Can Koçak’la Bebek’te görüntülendi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Aslı Bekiroğlu Temmuz 2019’da aşk yaşamaya başladığı Can Koçkan ile nikah masasına oturacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Aslı Bekiroğlu 2016'da aşk yaşamaya başladığı Bartu Ürkmez’den Şubat 2019’da ayrılmış, Temmuz 2019’da Can Koçkan ile yeni yeni bir macereya yelken açmıştı. Yazı Çeşme-Bodrum hattında geçirdikten sonra finali 10 Temmuz’da Göcek’te yapan sevgililer İstanbul’a döndü. Önceki gece Bebek’teydiler. El ele, kol kola yürüyüşe çıktılar. Her fırsatta “Sevgi arsızıyım, ilgisiz kalırsam canım sıkılır” diyen oyuncunun keyfi yerindeydi, çevresine neşe saçtı.

3Ailelerimiz tanıştı
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'Ailelerimiz tanıştı'

Aslı Bekiroğlu, “Nikah masasına oturacağınız söyleniyor, doğru mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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Her şey nasip kısmet. Ailelerimiz tanıştı. İyi de anlaştılar. Ama ben henüz evlilik teklifi bile almadım.Can Koçkan ise sessiz kalmayı tercih etti.

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Aslı kısa süre önce sevgilisi için “Hayatımdaki hiçbir insana bu kadar çok değer vermedim. Can’a çok aşık ve hayranım. Yaşamımdaki en kıymetli varlık o” açıklamasını yapmıştı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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