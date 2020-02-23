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Haber Giriş: 23 Şubat 2020 - 15:32, /

Aşkları dizide başlamıştı... En çok benim yanıma yakışıyorsun!

Gösteri dünyasında öyle çiftler var ki insan onlara bakınca "kesinlikle birbirleri için yaratılmışlar" diye düşünüyor.

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Gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamıyla "mutluluğun resmini" çiziyorlar, her anlamda birbirlerini tamamlıyorlar.

İşte görenlerin aşka inancını tazeleyen ve birbirlerine çok yakışan o ünlü çiftler.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram 

2BEHZAT UYGUR - ÇİĞDEM UYGUR

BEHZAT UYGUR - ÇİĞDEM UYGUR

Oyuncu sunucu Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur'la 1986 yılında çekildiği bir fotoğrafı; '1986 Kıyıkent disco Çiğdem Uygur ile henüz çıkıyoruz (o zamanlar öyle denirdi) o dönemin modası kolyeler' notuyla paylaştı.

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Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa 'Birbirinize çok yakışıyorsunuz, hiç değişmemişsiniz sadece saçlar beyazlamış' yorumları yapıldı.

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Usta oyuncu Behzat Uygur ve eşi Çiğdem Uygur, evliliklerinde 28 yılı geride bıraktı.

5KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER

KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Türkiye'de gösteri dünyasının en çok dikkat çeken çiftlerinden. 2016 yılında evlenen çiftin mutluluğu gözlerinden bile okunuyor.

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Özellikle de sosyal medyadaki paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

7PELİN KARAHAN - BEDRİ GÜNTAY

PELİN KARAHAN - BEDRİ GÜNTAY

Türkiye'nin birbirine en çok yakışan ve mutluluk tablosu çizen ünlü çiftlerinden biri de Pelin Karahan ile Bedri Güntay.

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Çift iki çocukları ile mutlu bir aile yaşantısı sürdürüyor.

9HATİCE ŞENDİL - BURAK SAĞYAŞAR

HATİCE ŞENDİL - BURAK SAĞYAŞAR

Hatice Şendil ile Burak Sağşayar da dizi setinde tanıştı. Onlarınki de önce iş arkadaşlığıydı.

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Fakat sonra aşık olup evlendiler. Bebekleriyle birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

11PELİN AKİL - ANIL ALTAN

PELİN AKİL - ANIL ALTAN

Pelin Akil ile Akın Altan bir dizinin setinde tanıştılar. Aralarında bir aşk doğdu.

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Genç çift soluğu nikah masasında aldı. İkiz bebekleri dünyaya gelen çift evliliklerini mutlu bir şekilde sürüyor.

13KADİR DOĞULU - NESLİHAN ATAGÜL

KADİR DOĞULU - NESLİHAN ATAGÜL

Birbirine en çok yakışan ünlü çiftlerden biri de Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül.

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Beraberliklerini nikah masasına taşıyan çiftten hayranlarının en çok beklediği bir bebek haberi.

15ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, mutluluğu birbirlerinde buldular. Kısa süre flört eden çift, herkesin parmakla gösterdiği bir çift oldu.

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Düzyatan ve Alkoçlar, minik bebekleriyle mutluluk tablosu çiziyor.

17KENAN İMİRZALIOĞLU - SİNEM KOBAL

KENAN İMİRZALIOĞLU - SİNEM KOBAL

Kenan İmirzalıoğlu neredeyse "müzmin bekar" olarak tanınıyordu ki Sinem Kobal ile tanıştı ve aşık oldu.

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Bir kır düğünüyle evlenen çiftin sosyal medyadaki fotoğraflarından bile mutluluk akıyor.

19CEYDA DÜVENCİ - BÜLENT ŞAKRAK

CEYDA DÜVENCİ - BÜLENT ŞAKRAK

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak daha önce başka evlilikler yaşamıştı. Ancak mutluluğu birbirlerinde buldular.

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Düvenci'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ve oğulları Okan Ali ile birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

21KIVANÇ KASABALI - SEDEF AVCI

KIVANÇ KASABALI - SEDEF AVCI

Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı, 2005 yılından bu yana evliler. Çiftin mutluluğu kısa bir süre önce dünyaya gelen bebekleriyle de perçinlendi.

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Şimdi üç kişilik bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.

23FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT

FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kelimenin tam anlamıyla birbirlerini tamamlıyorlar.

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Çok konuşan bir törenle evlenen çift, oğulları Karan ile mutlu bir hayat sürüyor.

25YAĞMUR ATACAN - PINAR ALTUĞ

YAĞMUR ATACAN - PINAR ALTUĞ

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yıllar önce birlikte rol aldıkları bir dizinin setinde tanıştı. Önceleri aşkları büyük olay olmuştu.

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Ama sonra taşlar yerine oturdu. Çift, kızları Su ile birlikte mutlu bir hayat sürüyor.

27BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ

BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in aşkı da dizi setinde başladı. Kısa bir flört döneminin ardından evlendiler.

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Şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşan çift sakin ve mutlu bir yaşam sürdürüyor.

29BEYZA ŞEKERCİ - ENGİN HEPİLERİ

BEYZA ŞEKERCİ - ENGİN HEPİLERİ

Engin Hepileri ile Beyza Şekerci de dizi setinde tanıştı. İş arkadaşlığı aşka dönüştü.

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Çift, soluğu nikah masasında aldı. Büyük aşkları birbirlerine bakışlarından bile belli oluyor.

31MEHMET ASLANTUĞ - ARZUM ONAN

MEHMET ASLANTUĞ - ARZUM ONAN

İşte Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri daha: Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ.

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1991 yılında nikah masasına oturdular ve görünüşe göre birbirlerine hala ilk günkü kadar aşıklar.

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