Aşkları dizide başlamıştı... En çok benim yanıma yakışıyorsun!
Gösteri dünyasında öyle çiftler var ki insan onlara bakınca "kesinlikle birbirleri için yaratılmışlar" diye düşünüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamıyla "mutluluğun resmini" çiziyorlar, her anlamda birbirlerini tamamlıyorlar.
İşte görenlerin aşka inancını tazeleyen ve birbirlerine çok yakışan o ünlü çiftler.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram
2
BEHZAT UYGUR - ÇİĞDEM UYGUR
Oyuncu sunucu Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur'la 1986 yılında çekildiği bir fotoğrafı; '1986 Kıyıkent disco Çiğdem Uygur ile henüz çıkıyoruz (o zamanlar öyle denirdi) o dönemin modası kolyeler' notuyla paylaştı.
3
Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa 'Birbirinize çok yakışıyorsunuz, hiç değişmemişsiniz sadece saçlar beyazlamış' yorumları yapıldı.
4
Usta oyuncu Behzat Uygur ve eşi Çiğdem Uygur, evliliklerinde 28 yılı geride bıraktı.
5
KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Türkiye'de gösteri dünyasının en çok dikkat çeken çiftlerinden. 2016 yılında evlenen çiftin mutluluğu gözlerinden bile okunuyor.
6
Özellikle de sosyal medyadaki paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.
7
PELİN KARAHAN - BEDRİ GÜNTAY
Türkiye'nin birbirine en çok yakışan ve mutluluk tablosu çizen ünlü çiftlerinden biri de Pelin Karahan ile Bedri Güntay.
8
Çift iki çocukları ile mutlu bir aile yaşantısı sürdürüyor.
9
HATİCE ŞENDİL - BURAK SAĞYAŞAR
Hatice Şendil ile Burak Sağşayar da dizi setinde tanıştı. Onlarınki de önce iş arkadaşlığıydı.
10
Fakat sonra aşık olup evlendiler. Bebekleriyle birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.
11
PELİN AKİL - ANIL ALTAN
Pelin Akil ile Akın Altan bir dizinin setinde tanıştılar. Aralarında bir aşk doğdu.
12
Genç çift soluğu nikah masasında aldı. İkiz bebekleri dünyaya gelen çift evliliklerini mutlu bir şekilde sürüyor.
13
KADİR DOĞULU - NESLİHAN ATAGÜL
Birbirine en çok yakışan ünlü çiftlerden biri de Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül.
14
Beraberliklerini nikah masasına taşıyan çiftten hayranlarının en çok beklediği bir bebek haberi.
15
ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, mutluluğu birbirlerinde buldular. Kısa süre flört eden çift, herkesin parmakla gösterdiği bir çift oldu.
16
Düzyatan ve Alkoçlar, minik bebekleriyle mutluluk tablosu çiziyor.
17
KENAN İMİRZALIOĞLU - SİNEM KOBAL
Kenan İmirzalıoğlu neredeyse "müzmin bekar" olarak tanınıyordu ki Sinem Kobal ile tanıştı ve aşık oldu.
18
Bir kır düğünüyle evlenen çiftin sosyal medyadaki fotoğraflarından bile mutluluk akıyor.
19
CEYDA DÜVENCİ - BÜLENT ŞAKRAK
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak daha önce başka evlilikler yaşamıştı. Ancak mutluluğu birbirlerinde buldular.
20
Düvenci'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ve oğulları Okan Ali ile birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.
21
KIVANÇ KASABALI - SEDEF AVCI
Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı, 2005 yılından bu yana evliler. Çiftin mutluluğu kısa bir süre önce dünyaya gelen bebekleriyle de perçinlendi.
22
Şimdi üç kişilik bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.
23
FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kelimenin tam anlamıyla birbirlerini tamamlıyorlar.
24
Çok konuşan bir törenle evlenen çift, oğulları Karan ile mutlu bir hayat sürüyor.
25
YAĞMUR ATACAN - PINAR ALTUĞ
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yıllar önce birlikte rol aldıkları bir dizinin setinde tanıştı. Önceleri aşkları büyük olay olmuştu.
26
Ama sonra taşlar yerine oturdu. Çift, kızları Su ile birlikte mutlu bir hayat sürüyor.
27
BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in aşkı da dizi setinde başladı. Kısa bir flört döneminin ardından evlendiler.
28
Şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşan çift sakin ve mutlu bir yaşam sürdürüyor.
29
BEYZA ŞEKERCİ - ENGİN HEPİLERİ
Engin Hepileri ile Beyza Şekerci de dizi setinde tanıştı. İş arkadaşlığı aşka dönüştü.
30
Çift, soluğu nikah masasında aldı. Büyük aşkları birbirlerine bakışlarından bile belli oluyor.
31
MEHMET ASLANTUĞ - ARZUM ONAN
İşte Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri daha: Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ.
32
1991 yılında nikah masasına oturdular ve görünüşe göre birbirlerine hala ilk günkü kadar aşıklar.