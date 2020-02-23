Magazin Haber Giriş: 23 Şubat 2020 - 15:32 , / 23 Şubat 2020 - 15:48

Aşkları dizide başlamıştı... En çok benim yanıma yakışıyorsun!

Gösteri dünyasında öyle çiftler var ki insan onlara bakınca "kesinlikle birbirleri için yaratılmışlar" diye düşünüyor.