Aşk sorusu panikletti

Ünlü oyuncu, “Ya beni katmayın, ne olur. Ben bilmiyorum ki. Öyle bir şey varsa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Nilperi Şahinkaya önceki gün Bebek sahilinde objektife takıldı. Kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yapan ünlü oyuncu, “Arada sırada çok uzağa gitmemek kaydıyla az da olsa yürümek gerekli, çünkü artık otura otura dizlerimde sorun olmaya başladı” diye konuştu.
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Şahinkaya, bir dönem “Yaşamayanlar” dizisinde birlikte rol aldığı Kerem Bürsin’in Demet Özdemir’le aşk yaşadığı iddialarının sorulması üzerine panik yaşadı. Ünlü oyuncu, “Ya beni katmayın ne olur. Ben bilmiyorum ki. Öyle bir şey varsa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.