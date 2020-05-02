MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAşk sorusu panikletti
GeriMagazin Aşk sorusu panikletti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 07:00,

Aşk sorusu panikletti

Nilperi Şahinkaya, eski rol arkadaşı Kerem Bürsin’le Demet Özdemir’in aşk yaşadığı iddialarının sorulması üzerine panik oldu.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Ünlü oyuncu, “Ya beni katmayın, ne olur. Ben bilmiyorum ki. Öyle bir şey varsa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

2
Abone Olgoogle-news

Nilperi Şahinkaya önceki gün Bebek sahilinde objektife takıldı. Kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yapan ünlü oyuncu, “Arada sırada çok uzağa gitmemek kaydıyla az da olsa yürümek gerekli, çünkü artık otura otura dizlerimde sorun olmaya başladı” diye konuştu.

3
Abone Olgoogle-news

Şahinkaya, bir dönem “Yaşamayanlar” dizisinde birlikte rol aldığı Kerem Bürsin’in Demet Özdemir’le aşk yaşadığı iddialarının sorulması üzerine panik yaşadı. Ünlü oyuncu, “Ya beni katmayın ne olur. Ben bilmiyorum ki. Öyle bir şey varsa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

4
Abone Olgoogle-news
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi