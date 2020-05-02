Aşk sorusu panikletti

Şahinkaya, bir dönem “Yaşamayanlar” dizisinde birlikte rol aldığı Kerem Bürsin’in Demet Özdemir’le aşk yaşadığı iddialarının sorulması üzerine panik yaşadı. Ünlü oyuncu, “Ya beni katmayın ne olur. Ben bilmiyorum ki. Öyle bir şey varsa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.