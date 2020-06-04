Magazin Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 16:29 , 04 Haziran 2020 - 16:31

Adını kendi kanıyla yazdı: Asi kız 45 yaşına girdi

Dışarıdan bakıldığında göz kamaştıran bir hayatı var. Hem çok ünlü hem çok zengin. Üstelik dünyada güzellik denilince akla ilk gelen insanlardan biri. Altı tane birbirinden güzel çocuğu var. Saray yavrusu evlerde yaşıyor. Hem de iyi kalpli. Birleşmiş Milletler için çalışıyor ve dünyanın dört bir yanınaki yarıma muhtaç insanlara yardım elini uzatıyor. Yani bir eli yağda bir eli balda yaşıyor...Görünüşe göre elbette.