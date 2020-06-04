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Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 16:29,

Adını kendi kanıyla yazdı: Asi kız 45 yaşına girdi

Dışarıdan bakıldığında göz kamaştıran bir hayatı var. Hem çok ünlü hem çok zengin. Üstelik dünyada güzellik denilince akla ilk gelen insanlardan biri. Altı tane birbirinden güzel çocuğu var. Saray yavrusu evlerde yaşıyor. Hem de iyi kalpli. Birleşmiş Milletler için çalışıyor ve dünyanın dört bir yanınaki yarıma muhtaç insanlara yardım elini uzatıyor. Yani bir eli yağda bir eli balda yaşıyor...Görünüşe göre elbette.

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1DRAMLAR, HAYAL KIRIKLIKLARI
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DRAMLAR, HAYAL KIRIKLIKLARI

Oysa Angelina Jolie'nin de hayatında dramlar, hayal kırıklıkları, ayrılıklar hatta ölüm korkusu var. Gelin 4 Haziran 1975 doğumlu olan yani bugün yeni yaşına giren Angelina Jolie'yi pek de ön plana çıkmayan çok insan tarafından bilinmeyen özellikleriyle tanıyalım.

2EVİN ASİ KIZI
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EVİN ASİ KIZI

Angelina Jolie, boşanmış bir anne ve babanın kızı. Belki de bu yüzden biraz asi. Öyle ki henüz 14 yaşındayken sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladı. Üstelik bunu da annesi Marcheline Bertrand'ın izniyle yaptı. Hem de sevgilisini kendi evine davet ederek. Yani bir süre Jolie ve sevgilisi, annesi Marcheline Bertrand ile yanyana yatak odalarında uyuyordu. 

3BABASINA KIZGINDI
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BABASINA KIZGINDI

Bu bildiğiniz adı aslında onun tam adı değil. Yani tam adı Angelina Jolie Voight. Büyük olasılıkla soyadı size tanıdık geldi. Jolie, ünlü oyuncu Jon Voight ile Marcheline Bertrand'ın evliliğinden dünyaya geldi.

4BABASINA KIZGINDI
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BABASINA KIZGINDI

Ancak babası; onları terk edince araları bozuldu ve soy adını kullanmamaya başladı. Jolie ile babası uzun yıllar boyunca birbirleriyle görüşmedi. Kısa bir süre öne barıştılar.

5KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI VARDI
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KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI VARDI

Ama bu dönemde sürdürdüğü aşırı rahat hayat onu uyuşturucu ile tanıştırdı. Jolie, gençlik yıllarında uyuşturucu kullandı sonra da kurtulmak için epey mücadele etti.

6SIRA DIŞI ÖZEL HAYAT
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SIRA DIŞI ÖZEL HAYAT

Jolie şu ana kadar üç evlilik yaptı. İlk evlendiğinde henüz 21 yaşındaydı. Jolie, Johnny Lee Miller ile evlenirken gelinlik yerine Miller'ın kendi kanıyla üzerine adını yazdığı tişörtünü giydi. Angelina Jolie bir dönem sadece erkeklere değil kadınlara da ilgi duyuyordu. İlk kocası Johnny Lee Miller'dan boşandığı dönemde hemcinsi olan oyuncu Jenny Shimizu ile eşcinsel bir ilişki yaşadı.

7ÜÇ KEZ EVLENDİ
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ÜÇ KEZ EVLENDİ

İkinci evliliğini ise kendisinden yaşça büyük Billy Bob Thornton ile yaptı. Onunla evlenirken de çılgın çiftin boynunda içinde birbirlerinin kanının bulunduğu kolyeler vardı.

8GİZLİCE AĞLADIĞIM OLDU
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GİZLİCE AĞLADIĞIM OLDU

Bir zamanlar rüya çift oluşturduğu Brad Pitt'e gelince... Onunla boşanırken de çok sancılı bir süreç geçirdi. Hatta o süreçte çocuklarından gizli banyoda gözyaşı döktüğünü söylemişti bir röportajında. 

9LİSANSLI PİLOT
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LİSANSLI PİLOT

Angelina Jolie, lisanslı bir pilot. Yani her ne kadar bir süre önce bilgisayar kullanmaktan "bihaber" olduğunu, sadece bilgisayarını açıp kapatmayı bildiğini söylese de Jolie uçak kullanabiliyor. Ünlü yıldızın kendine ait Cirrus SR22 tipi bir uçağı var.

10ÖLÜM KORKUSU YAŞADI
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ÖLÜM KORKUSU YAŞADI

Angelina Jolie'nin hayatı dışarıdan bakıldığında çok özenilesi görünüyor. Ama durum pek de öyle değil. Çünkü Jolie de sağlık endişesi ölüm korkusu yaşıyor.

11ANNESİNİ TRAJİK ŞEKİLDE KAYBETTİ
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ANNESİNİ TRAJİK ŞEKİLDE KAYBETTİ

Öyle ki annesini göğüs kanserinden kaybetti. Bertrand son nefesini verinceye kadar bir dakika bile yanından ayrılmadı. Sonra kendisi de kanser korkusuna kapıldı. Hatta bu hastalığa yakalanma riskinin çok yüksek olduğunu öğrenince iki göğsünü birden aldırdı. Bununla da yetinmeyip rahmini ve yumurtalıklarını da aldırdı. Bu süreçte o sıralar hayatında olan Brad Pitt'in büyük desteğini gördü. 

12İKİ YAŞ BÜYÜK AĞABEY
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İKİ YAŞ BÜYÜK AĞABEY

Jolie'nin kendisinden iki yaş büyük bir ağabeyi var. Bir dönem onunla öpüşürken verdiği pozlar da olay yaratmıştı.

13ŞİMDİ ALTI ÇOCUK ANNESİ
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ŞİMDİ ALTI ÇOCUK ANNESİ

Özetle bir dönemin küçük çocuğu, sonranın asi kızı Angelina Jolie, bugün büyüdü ve tam 6 çocuk annesi oldu. Belki de gençlik yıllarında kimsenin tahmin bile etmediği bir hayatı yaşıyor.

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