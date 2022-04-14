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Asgari ücrete zam olacak mı? Temmuz ayında asgari ücret zammı gelecek mi? Zam açıklamalarında son durum!

#Asgari Ücret#Zam#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında peş peşe açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gerektiğinde yıl ortasında değerlendirme yapılabileceğini' bildirmesinin ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu " Asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi. Öte yandan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Peki, asgari ücrete zam olacak mı? İşte, beklentilerin arttığı temmuz asgari ücret zammı hakkında detaylar.

1/4Asgari ücrete zam olacak mı Temmuz ayında asgari ücret zammı gelecek mi Zam açıklamalarında son durum

Temmuzda asgari ücret zammı olacak mı? sorusunun yanıtı için gözler resmi açıklamalara çevrildi. 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücretin artması yönünde beklentiler yoğunlaştı. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, zam sinyali verdi. Öte yandan konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.

2/4ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda NATO Zirvesi dönüşünde ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu .

Gazetecilerin sorduğu asgari ücrete ikinci Zam ile ilgili soruya Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." cevabını vermişti.

3/4AKBAŞOĞLU TEMMUZU İŞARET ETTİ

AKBAŞOĞLU TEMMUZU İŞARET ETTİ

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

4/4BAKAN BİLGİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

Bilgin, "Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye’yi etkiliyor tabi ki bunlar. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı, enflasyon ücret artışı sarmalını sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" diye konuştu.

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#Asgari Ücret#Zam#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı