Asgari ücret zammı açıklandı... En düşük asgari ücret maaşı ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 TL OLDU

Biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022'de asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olarak uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısına göre yükselmektedir.



Son 50 yılın en yüksek rakamı olan Asgari Ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.