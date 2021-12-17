Asgari ücret zammı açıklandı... En düşük asgari ücret maaşı ne kadar oldu?
Milyonların beklediği asgari ücret zammı 16 Aralık Perşembe günü açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2022 yılı asgari ücretini açıkladı. Erdoğan son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden artışın yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Peki, asgari ücret zam oranı kaç? En düşük asgari ücret maaşı ne kadar oldu?
2022 yılı asgari ücreti belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 milyon vatandaşı ilgilendiren 2022 yılı asgari ücretini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek rakamı olan asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 2022 ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni asgari ücretim çalışan işveren ülkemize hayırlı olsun. Çalışanlarımızı fiyat artışı karşısında ezdirmeme kararlılığını ortaya koyduk. Elbette çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Çalışan olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan çalışan olmaz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:
İşçi ve işveren temsilcileri kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesimleri ile belirlenmektedir.
Nasıl aralık başında başladıysak, önümüzdeki yıl da yine çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.
Nasıl aralık başında başladıysak, önümüzdeki yıl da yine çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.