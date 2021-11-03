Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum
Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Yeni yıldan önce belirlenecek olan 2022 asgari ücret zammı ve AGİ oranı işçi, işveren ve kamu temsilcilerinin katılımı ile yapılacak toplantılarda netlik kazanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Peki, asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman? İşte, 2022 asgari ücret zammı hakkında ayrıntılar...
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Asgari ücret görüşmeleri için milyonlarca çalışanın gözü kulağı komisyondan gelecek habere kilitlendi. Her yıl yılbaşından önce belirlenen asgari ücret zammı bu sene de 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Bilgin, görüşmelere yakında başlanacağını duyurdu. Görüşme tarihi hakkında net bir açıklama gelmezken aralık ayında ilk toplantının yapılması ön görülüyor.
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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLDU?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
Öte yandan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, aralık ayında görüşmelerin başlayacağını belirtti. Atalay, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret hiç olmadığı kadar önemli." dedi.
Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.
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Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.