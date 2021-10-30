Asgari ücret ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücret zam görüşmeleri için tarih yaklaşıyor!
Asgari ücret zammı 2022 yılı öncesi gündemdeki yerini almaya başladı. İşçi, işveren ve kamu temsilcileri katılımı ile yapılan asgari ücret görüşmelerinin ardından önümüzdeki sene geçerli olacak asgari ücret zammı netleşecek. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı yılbaşından önce açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları ile netleşecek olan asgari ücret ile beraber AGİ miktarı da belli olacak. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Bilgin, görüşmelere yakında başlanacağını duyurdu. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte, detaylar.
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Asgari ücret zammına gözler çevrilirken görüşmeler için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanı yakıdan ilgilendiren asgari ücret zammı hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşmeleri ile şekillenecek. Toplam 4 toplantıda netlik kazanan asgari ücret zam görüşmeleri için kritik açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu görüşmenin bütün sosyal alanları düzenleyeceğini belirtti. Zam görüşmeleri aralık ayında başlayacak.
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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLDU?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
Öte yandan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, aralık ayında görüşmelerin başlayacağını belirtti. Atalay, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret hiç olmadığı kadar önemli." dedi.
Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.
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AGİ NE KADAR OLDU?
Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.
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BAKAN VARANK'TAN AÇIKLAMA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Sene sonunda asgari ücretle ilgili de işveren ve işçi tarafı bir araya gelecek. Ben bu dönem özellikle asgari ücret görüşmelerinde de son dönemdeki bu kazancın adil şekilde dağıtılmasının, paylaşılmasının gündemde olmasını işverenlerimizden rica ediyorum. Bu sene gerçekten çalışanlarımıza ciddi zamlar yapmamız lazım, onları üretimde tutabilmemiz için, onlarla beraber üretime devam etmemiz için. İşçi, işveren inşallah bu sene bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinde mutlu sonla gerçek bir zammı biz çalışanlarımıza verelim diyorum."