Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı hakkında Bakan Bilgin’den açıklama
Asgari ücret 2022 zammı için araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret her sene belirli oranda zam yapılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıların ardından bu zam oranı belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim.’ dedi. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte yapılan son açıklamalar
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Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı zam oranını belirlemek için toplanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı ve asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili açıklama yaptı.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında asgari ücret konusuna yer verdi. İşte Selvi’nin konu ile ilgili açıklaması…
Asgari ücretin artırılması da bunun başında geliyor. Ama asgari ücretle ilgili olarak yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil. Asgari ücretin yükseltilmesi yönünde çalışma yapılıyor. Asgari ücret net olarak 2 bin 825 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor.
Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için bir dizi hazırlık yürütülüyor.
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BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.