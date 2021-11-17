Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret vergileri kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücret ne kadar olacak sorusu 2022 yılına artık çok kısa bir süre kala, art arda gelen resmi açıklamaların ardından yüz binlerce çalışanın gündeminde yer almaya başladı. Bir süredir konuşulan asgari ücrette vergilerin kaldırılması gündemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu son açıklamaların ardından alevlenmeye devam ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak ve vergiler kaldırılacak mı? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkili mercilerin asgari ücret hakkında verdiği bazı detaylar
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2022 asgari ücret ne kadar olacak sorusu, kulislerden gelen bilgiler ve yetkili isimler tarafından yapılan açıklamalar çevresinde yavaş yavaş belirginleşmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkili isimlerin asgari ücretli vatandaşları ezdirmeyeceğiz açıklamasının ardından gözler, 2022 yılının rakamlarına çevrilmişti. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Kasım 2021 tarihinde yapmış olduğu son açıklamalar ve asgari ücrette vergiler kaldırılacak mı sorusuna yönelik bazı yanıtlar
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ASGARİ ÜCRETTE VERGİLER KALDIRILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Kasım Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada, şu ifadelere yer verdi;
"Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz."
Bu açıklamaların ardından gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun asgari ücrete ilişkin son gelişmeleri aktardı. İşçi kesimi asgari ücrete ilişkin olarak rakamın hemen belirlenmesinden yana. Detaylar ise şu şekilde;
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirliler üzerindeki yükün hafifletileceğini söyledi. Bu nasıl olacak peki? Şimdi gözümüz kulağımız bu noktada aslında. Öncesinde ise o masada oturacak taraflardan biri işçi kesimi bir araya geldi. Şu önemli, aslında işçiyi masada temsilen Türk-İş var. Türk-İş geçtiğimiz yıllarda diğer işçi sendikalarıyla birlikte hareket etme kararı almıştı. Bu yıl yine benzer bir tabloyu aslında görüyoruz. Asgari ücret görüşmelerinin hemen öncesinde işçi kesimi bir araya geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya geldiler. Bunun önemi şu; bundan sonraki süreçte işveren tarafında gözler olacak. Bir taraftan tabi hükümet tarafında.
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HENÜZ RAKAM TELÂFUZ EDİLMEDİ
İşçi kesimi ne isteyecek? İşçi kesimi bundan sonrasına ilişkin olarak nasıl bir yol haritası izleyecek? Tüm bu başlıklar bu toplantıda ele alındı, önemli olan bu.Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirlilere ilişkin olarak asgari ücret konusunda da dikkat çekmişti. Çalışma Bakanı da geçtiğimiz dönemde buna vurgu yapmıştı. O vurguda özellikle enflasyona ezdirmeyeceğiz çalışanı vurgusu var. Yani temel parametrenin bu olacağını şimdiden genel çerçeve olarak söyleyebiliriz. Peki işçi kesimi ne istiyor? İşçi kesimi insanca yaşanabilir bir ücret istiyor. Henüz rakam telâfuz etmedi işçi kesimi. Nasıl bir talep ve beklentileri yönünde olduğunu ancak dediğimiz gibi insanca yaşanabilir bir ücret olması söyleniyor.
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TEBESSÜM ETTİRECEK ASGARİ ÜCRET
Aynı zamanda toplumu tebessüm ettirecek asgari ücretin altına imza atmak istiyor işçi kesimi.Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay geçtiğimiz günlerde de buna vurgu yapmıştı. Bir diğer talepse şu yine Türk-İş'in daha önce yaptığı açıklamaydı bu da. Görüşmelerin daha hızlı sonuçlanması bekleniyor. Aralık ayında başlayacak görüşmeler. Henüz takvim net değil ama işçi kesimi diyor ki biz bunu uzatmayalım, bir aya yaymayalım, hemen belirleyelim diyor. Aralık ayının ilk 10 günü komisyonları toplayalım işçi ne alacağını bilsin, işveren de ne vereceğini bilsin diye bir vurgu yapıyor. Şimdi gözümüz kulağımız hem takvimde hem de asgari ücretin ne olacağında, görüşmelerin nasıl geçeceğinde.
Peki, mevcut durumda asgari ücret üzerindeki vergi yükü ne kadar? İşte, o detaylar;
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ASGARİ ÜCRETTE VERGİ YÜKÜ NE KADAR?
Asgari ücretin brüt miktarı 3 bin 577 TL 50 kuruş olarak yatırılmasına karşın, vergi kesintileri ile birlikte işçilerin eline 2 bin 825 TL 90 kuruşluk bir rakam geçiyor. Bu kesintilerin tamamının kaldırılması halinde yeni yılda işçilerin eline 3 bin 600 TL'nin üzerinde bir miktarın geçeceği söylenebilir.
Diğer taraftan asgari ücretin işveren üzerindeki maliyeti ise 4 bin 203 TL 56 kuruş olarak biliniyor. Buradaki maliyetlerin de azaltılması halinde, çalışanın eline bir miktar daha fazla paranın geçeceği söylenebilir.