Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret vergileri kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

TEBESSÜM ETTİRECEK ASGARİ ÜCRET Aynı zamanda toplumu tebessüm ettirecek asgari ücretin altına imza atmak istiyor işçi kesimi.Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay geçtiğimiz günlerde de buna vurgu yapmıştı. Bir diğer talepse şu yine Türk-İş'in daha önce yaptığı açıklamaydı bu da. Görüşmelerin daha hızlı sonuçlanması bekleniyor. Aralık ayında başlayacak görüşmeler. Henüz takvim net değil ama işçi kesimi diyor ki biz bunu uzatmayalım, bir aya yaymayalım, hemen belirleyelim diyor. Aralık ayının ilk 10 günü komisyonları toplayalım işçi ne alacağını bilsin, işveren de ne vereceğini bilsin diye bir vurgu yapıyor. Şimdi gözümüz kulağımız hem takvimde hem de asgari ücretin ne olacağında, görüşmelerin nasıl geçeceğinde.



Peki, mevcut durumda asgari ücret üzerindeki vergi yükü ne kadar? İşte, o detaylar;