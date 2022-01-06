Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta yok mu?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm tarihi dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Cuma akşamları ekranlara Arka Sokaklar, en son 24 Aralık Cuma günü 609. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta yok mu?
Yılbaşı tatili ardından birçok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Arka Sokaklar oldu. Arka Sokaklar bu hafta her zamanki gününde ekranlarda olmayacak. 7 Ocak tarihli yayın akışında Arka Sokaklar yerine John Carter: İki Dünya Arasında yer alacak.
RIZA BABA'YA NE OLACAK?
Günlerdir Arka Sokaklar ve Kanal D sosyal medya hesaplarından siyah bir zemin üzerinde Rıza Baba hastagı açılması Rıza Baba’ya ne oldu? sorusunu akıllara getirmişti. Dizinin ekrana gelen son fragmanında Rıza Komiser’in kimliği belirsiz birisi tarafından vurularak, kanlar içinde yere yığılması Rıza Baba ölüyor mu? Ona kim ateş etti? Gibi sorular Arka Sokaklar takipçileri arasında merak konusu oldu. Rıza Baba'nın akıbeti ve diğer gelişmeler Arka Sokaklar 610. bölümde ortaya çıkacak.