Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta yok mu?

RIZA BABA'YA NE OLACAK?

Günlerdir Arka Sokaklar ve Kanal D sosyal medya hesaplarından siyah bir zemin üzerinde Rıza Baba hastagı açılması Rıza Baba’ya ne oldu? sorusunu akıllara getirmişti. Dizinin ekrana gelen son fragmanında Rıza Komiser’in kimliği belirsiz birisi tarafından vurularak, kanlar içinde yere yığılması Rıza Baba ölüyor mu? Ona kim ateş etti? Gibi sorular Arka Sokaklar takipçileri arasında merak konusu oldu. Rıza Baba'nın akıbeti ve diğer gelişmeler Arka Sokaklar 610. bölümde ortaya çıkacak.