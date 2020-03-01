Arda Kural: Kimse “Bana hiçbir şey olmaz” demesin

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ olarak girdi hayatımıza. Genç kızların sevgilisiydi. Reytingi bol dizilerde boy gösterdi fakat bir şeyler yolunda gitmedi ve kameralardan uzaklaştı. Kimi şizofren olduğunu, kimi delirdiğini iddia etti. Uzun yıllar psikolojik tedavi gördü. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yattı. 10 yıl sonra ‘Tutunamayanlar’ dizisiyle geri döndü. Arda Kural, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu...
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1
Kimse “Bana hiçbir şey olmaz” demesin
-Yaşadığınız tüm olumsuzluklara rağmen sizi iyi görmek çok güzel... Teşekkür ederim, mücadeleyi hiç bırakmadım. Hayatla bir çatışma yaşadım ama asla vazgeçmedim. -Yüksekteyken birden tepe taklak olmak zordur elbette... Her şey insan için... Kimse “Bana hiçbir şey olmaz” demesin. Ben hayatı çok zorladım. Bu da insanı hasta ediyor. Kendimi camiada yalnız hissediyordum. Kimse bana kızmasın ama bu camia dürüst değil. Ben o sahteliğin içinde daha fazla yer almak istemedim.
2
Varoşta büyümüş bir çocuğum o kitlenin yıldızıyım
-Kendinizi ne zaman kötü hissetmeye başladınız? Ben varoşta büyümüş bir çocuğum ve o kitlenin yıldızıyım. Ne olduğumu biliyorum. Ama camiadaki memnuniyetsizliğimi dile getirdiğimde rahatsız oldular.-Neden rahatsız oldular? Sette namaz kılıyordum ve herkes bana garip garip bakıyordu. Yoga da yapıyordum. Benim nasıl rahatladığım kimseyi ilgilendirmez ama yargılı bakışlar, hor görmeler başladı. -Namaz kılan birine neden garip bakarlar ki? Belki de görüntümle uyuşturamıyorlardı o halleri. Umursamamak lazımdı ama ben çok kafaya taktım. Bir süre sonra toplumun değişmesi gerektiğine ya da benim topluma uyum sağlamam gerektiğine inandım. Kendimi yenilenme sürecine aldım. Bunu yaparken de fazla derinleştim.
3
Dengeyi kuramadım. Ne delirdim ne sıyırdım
-Oysaki sizin yerinizde olmak isteyen çok insan vardı... ‘Yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılıyordunuz. Bence hiç alakamız yoktu. Beni çok yakışıklı buluyorlardı, tekliflerin ardı arkası kesilmiyordu, reytingi bol yapımlar beni istiyordu, her şey güzeldi ama bu seçim bana aitti. Ortamı beğenmedim ve kendimi sektörden izole ettim. Kötü niyetli insanlar beni deli gibi göstermeye çalıştı. -Ünlü olmanızın bedeli ağır olmuş... Ben mesleğimi çok seviyorum ama ortam yüzünden bu hale geldim. Toplum, ünlüleri efsunlu gibi, ulaşılmaz görüyor. Popüler olduğum dönemde sokakta çekirdek çitleyemiyordum. Kız arkadaşım olduğunda koluna girip sokakta gezemiyordum. Her şeyin göze batıyor, her şeyin haber oluyor. Ben sıradan bir hayatı seçtim. Oyunculuğu da bu yüzden bıraktım. Yapmacıklığı beceremedim. Ruhum dinginleşince de oyunculuğa geri dönmek istedim.
4
Psikonevroz ve anksiyete teşhisi konuldu
-10 yıl oyunculuktan uzak kaldınız. Bu süreçte size “Şizofren” dediler, “Bakırköy’de tedavi gördü” dediler. Bunlar gerçek miydi? Şizofren değilim. Psikonevroz ve anksiyete teşhisi konuldu. İnsanlar bir şeyleri abartmaya ya da başkalarının mutsuzluklarından beslenmeye bayılıyor. Benim rahatsızlığım belliydi ve bunu zaten kendim ilan ettim. İki ay Bakırköy’de tedavi gördüm. İhtiyacım varmış, dinlendim. -Geçmişe dönme şansınız olsaydı neyi değiştirmek isterdiniz? Hiçbir şeyden pişman değilim. Yaşadığım her şeyin bir sebebi var. Artık eskisinden daha güçlüyüm. İstesem tedavi sürecimi saklayabilirdim ama dürüst davrandım. Toplum da beni kucakladı.