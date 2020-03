Arda Kural: Kimse “Bana hiçbir şey olmaz” demesin

Dengeyi kuramadım. Ne delirdim ne sıyırdım

-Oysaki sizin yerinizde olmak isteyen çok insan vardı... ‘Yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılıyordunuz.

Bence hiç alakamız yoktu. Beni çok yakışıklı buluyorlardı, tekliflerin ardı arkası kesilmiyordu, reytingi bol yapımlar beni istiyordu, her şey güzeldi ama bu seçim bana aitti. Ortamı beğenmedim ve kendimi sektörden izole ettim. Kötü niyetli insanlar beni deli gibi göstermeye çalıştı.

-Ünlü olmanızın bedeli ağır olmuş...

Ben mesleğimi çok seviyorum ama ortam yüzünden bu hale geldim. Toplum, ünlüleri efsunlu gibi, ulaşılmaz görüyor. Popüler olduğum dönemde sokakta çekirdek çitleyemiyordum. Kız arkadaşım olduğunda koluna girip sokakta gezemiyordum. Her şeyin göze batıyor, her şeyin haber oluyor. Ben sıradan bir hayatı seçtim. Oyunculuğu da bu yüzden bıraktım. Yapmacıklığı beceremedim. Ruhum dinginleşince de oyunculuğa geri dönmek istedim.