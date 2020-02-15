Arabası olanlar dikkat! İşte en çok beğenilen motorlar
Otomobillerin kalbi olan motorlara ilişkin seçimler yapıldı. En çok tercih edilen ve sevilen motorlar belli oldu.
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1
Otomobil almak isteyenler öncelikle aracın dış görünümüne bakıyorlar. Bunun sonrasında ise motorunun gücü ve dayanıklılığı ön plana çıkıyor.
2
Bunlarla birlikte tüketim ve konfor özellikleri de satın almada etkili oluyor. Ülkemizde en çok tercih edilen motor hacmi serisi 1.600 cc’ye kadar. Dünya çapında ise farklı motor hacimlerinde tercihleri ön plana çıksa da ülkemizde tercih edilenler arasında en iyisi seçilen Ford’un 999 cc’lik GTDi motoru.
3
Genel olarak bakıldığında ise 3 silindirli turbolu motorlar en çok beğeniyi topladı.
İşte en yüksek puanı alan motorlar ve kullanılan araçlar
4
Ford 999cc üç silindirli turbolu (GTDi)
(Ford Fiesta, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport)