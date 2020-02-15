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Otomobil
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15 Şubat 2020 - 17:33, /

Arabası olanlar dikkat! İşte en çok beğenilen motorlar

Otomobillerin kalbi olan motorlara ilişkin seçimler yapıldı. En çok tercih edilen ve sevilen motorlar belli oldu.

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1

Otomobil almak isteyenler öncelikle aracın dış görünümüne bakıyorlar. Bunun sonrasında ise motorunun gücü ve dayanıklılığı ön plana çıkıyor.

2

Bunlarla birlikte tüketim ve konfor özellikleri de satın almada etkili oluyor. Ülkemizde en çok tercih edilen motor hacmi serisi 1.600 cc’ye kadar. Dünya çapında ise farklı motor hacimlerinde tercihleri ön plana çıksa da ülkemizde tercih edilenler arasında en iyisi seçilen Ford’un 999 cc’lik GTDi motoru.

3

Genel olarak bakıldığında ise 3 silindirli turbolu motorlar en çok beğeniyi topladı.

İşte en yüksek puanı alan motorlar ve kullanılan araçlar

4

Ford 999cc üç silindirli turbolu (GTDi)

(Ford Fiesta, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport)

145 puan

5

BMW 1.5-litre üç silindirli turbolu

(BMW 1 Series, 2 Series, 2 Active Tourer, 3 Series, X1, Mini One, Cooper, Clubman One, Clubman Cooper, Countryman One, Countryman Cooper)

119 puan

6

PSA Peugeot Citroen 1.2-litre üç silindirli turbolu

(Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, Opel Crossland X, Grandland X)

104 puan

7

Toyota / Lexus 1.8-litre hybrid-benzinli motor

(Toyota CH-R, Prius, Lexus CT, Daihatsu Mebius)

82 puan

8

Volkswagen 999cc üç silindirli turbolu

(Volkswagen Golf, Up, Up GTI, Polo, T-Roc, T-Cross, Audi A1, A3, Q2, Seat Ibiza, Arona, Toledo, Ateca, Leon, Skoda Fabia, Rapid, Karoq)

81 puan

9

Volkswagen 1.5-litre TSFI Evo

(Volkswagen Golf, Arteon, T-Roc, T-Cross, Audi A3, Seat Ibiza, Arona, Skoda Octavia, Karoq)

75 puan

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