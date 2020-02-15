Arabası olanlar dikkat! İşte en çok beğenilen motorlar

Bunlarla birlikte tüketim ve konfor özellikleri de satın almada etkili oluyor. Ülkemizde en çok tercih edilen motor hacmi serisi 1.600 cc’ye kadar. Dünya çapında ise farklı motor hacimlerinde tercihleri ön plana çıksa da ülkemizde tercih edilenler arasında en iyisi seçilen Ford’un 999 cc’lik GTDi motoru.