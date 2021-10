Arabadan indirdi ‘arkadaşım’ dedi...Hakan Baş'ın panik anları

OĞLUMU HER GÜN SETTE GÖRMEK HOŞUMA GİDİYOR KANAL D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın yönetmeni Orhan Oğuz, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Programda Hülya Koçyiğit’in sorularını yanıtlayan Oğuz, sıkılgan biri olduğu için anlaşmalarını bir sezonluk yaptığını söyledi. 6 sezondur “Arka Sokaklar” dizisini çeken ünlü yönetmen, konuya şöyle açıklık getirdi: “6 yıldır bu diziyi çekiyorum çünkü bu monoton değil. Ve her yeni bölümde, yeni konu, sosyal dili ve halka verdiği sosyal mesajlar var.” Dizide beş yıldır oğlu Tunç Oğuz’un da rol aldığını söyleyen Orhan Oğuz “Oğlum Arda karakterini oynuyor. Çok yakışıklı, çok güzel bir çocuk. Onu her gün görüyorum, mutluyum. Benimle beraber olması hoşuma gidiyor” dedi.