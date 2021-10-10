Arabadan indirdi ‘arkadaşım’ dedi...Hakan Baş'ın panik anları

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
BENSU Soral’ın eşi Hakan Baş önceki gün şarkıcı Edis’in asistanı Simge İnce ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mekânda aralarında Edis’in de olduğu grupla eğlenen ikili ardından Baş’ın aracına bindi. Muhabirleri fark edince hızla uzaklaşmayı deneyen Baş, kırmızı ışığa takılınca başarılı olamadı.
2
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ DEĞİL
Çareyi açıklama yapmakta bulan işinsanı, Simge İnce’ye de araçtan inmesini söyledi ve ikili muhabirlerin karşısına çıktı. İşadamı, “Arkadaşlar, yanlış olmasın, hanımefendi ile öyle düşündüğünüz gibi bir şey yok aramızda. Arkadaşlarımızla bir yere katıldık” dedi. (Sayit DURMAZ)
3
‘EN SON 8 SENE ÖNCE AĞLADIM’
FURKAN Andıç, Zorlu PSM YouTube kanalının sevilen programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncu, İbrahim Selim’in “Hiç reddedildin mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: Çok hüzünlü bir reddedilme hikâyem var. Zamanında bir kızdan çok fazla hoşlanmaya başlamıştım. ‘Nasıl açılmalıyım, ne demeliyim’ diye düşünürken bir anda cesaretimi toplayıp karşısına çıkıp, hissettiğim duyguları ona itiraf ettim. Fakat kız beni reddederek, en yakın arkadaşının bana âşık olduğunu söyledi. Bu şekilde bir reddedilme hikâyem var.” Andıç, “En son ne zaman ağladın?” sorusuna ise “7-8 yıldır hiçbir şeye ağlamadım. Yıllar önce neden ağladığımı da asla sormayın. Yoksa bu program çok farklı yerlere gider” yanıtını verdi.
4
OĞLUMU HER GÜN SETTE GÖRMEK HOŞUMA GİDİYOR
KANAL D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın yönetmeni Orhan Oğuz, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Programda Hülya Koçyiğit’in sorularını yanıtlayan Oğuz, sıkılgan biri olduğu için anlaşmalarını bir sezonluk yaptığını söyledi. 6 sezondur “Arka Sokaklar” dizisini çeken ünlü yönetmen, konuya şöyle açıklık getirdi: “6 yıldır bu diziyi çekiyorum çünkü bu monoton değil. Ve her yeni bölümde, yeni konu, sosyal dili ve halka verdiği sosyal mesajlar var.” Dizide beş yıldır oğlu Tunç Oğuz’un da rol aldığını söyleyen Orhan Oğuz “Oğlum Arda karakterini oynuyor. Çok yakışıklı, çok güzel bir çocuk. Onu her gün görüyorum, mutluyum. Benimle beraber olması hoşuma gidiyor” dedi.
5
YAĞMUR BİLE DURDURAMADI
ŞEVVAL Sam, önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde Sam, sevilen şarkılarını söyledi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, “Sahnede olmak bizim için bir beslenme kaynağı olabilir. O yaratıcı enerjiyle, o duyguyla, o aşkla temas etmek, bizi iyileştiren bir şey aslında” diye konuştu. Yağmurlu havaya aldırmayan Şevval Sam, yaklaşık 2 saat boyunca repertuvarını konuklarıyla birlikte seslendirdi.
6
ŞARKILARLA ISINACAĞIZ
FUNDA Arar, önceki akşam Fişekhane Deniz Konserleri’nde sevenleriyle buluştu. Konsere “Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bu akşam serin, artık şarkılarla ısınacağız” sözleriyle başlayan Arar, “Doldur Yüreğini”, “Yak Gel”, “Üç Günlük”, “Senden Öğrendim” ve “Alagül” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri izlemeye gelenler arasında Oktay Kaynarca, Mahsun Kırmızıgül ve Kubat gibi ünlü isimler de vardı.