Arabadan indirdi ‘arkadaşım’ dedi...Hakan Baş'ın panik anları

‘EN SON 8 SENE ÖNCE AĞLADIM’ FURKAN Andıç, Zorlu PSM YouTube kanalının sevilen programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncu, İbrahim Selim’in “Hiç reddedildin mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: Çok hüzünlü bir reddedilme hikâyem var. Zamanında bir kızdan çok fazla hoşlanmaya başlamıştım. ‘Nasıl açılmalıyım, ne demeliyim’ diye düşünürken bir anda cesaretimi toplayıp karşısına çıkıp, hissettiğim duyguları ona itiraf ettim. Fakat kız beni reddederek, en yakın arkadaşının bana âşık olduğunu söyledi. Bu şekilde bir reddedilme hikâyem var.” Andıç, “En son ne zaman ağladın?” sorusuna ise “7-8 yıldır hiçbir şeye ağlamadım. Yıllar önce neden ağladığımı da asla sormayın. Yoksa bu program çok farklı yerlere gider” yanıtını verdi.