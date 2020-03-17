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Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 14:13, /

Aptalları umursamayın, uzmanları dinleyin

Tüm dünya henüz tıbbi olarak bir çaresi bulunmayan corona virüsün pençesinde. Birçok ülkede salgın haline dönüşen virüsün yayılmasını önlemenin en etkili yolu da evden çıkmamak. Bu konuda ünlüler de sosyal medya paylaşımlarıyla farkındalık yaratmaya çalışıyor.

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İşte o paylaşımlardan bazıları.

2ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Arnold Schwarzenegger sosyal medya sayfasında iki midillisiyle birlikte çekilen bir videosunu paylaştı. Ünlü oyuncu "Olabildiğince evde oturun. Uzmanları dinleyin, aptallara aldırmayın. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz mesajını paylaştı.

3HAYRANLARINA KONSER

HAYRANLARINA KONSER

Genç şarkıcı Lizzo evinden dışarı çıkmıyor. Şifalı olduğuna inandığı taşların önünde de takipçileri için flütüyle mini konserler veriyor.

4KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Taylor Swift ise çok sevdiği kedisinin yuvasında çekilen bir pozunu "Meredith için, kendi kendini karantinaya almak yaşam biçimi. Meredith gibi ol" mesajıyla paylaştı.

5RESİM YAPIYOR

RESİM YAPIYOR

Sharon Stone ise evinde oturduğu zamanları resim yaparak değerlendiriyor.

6İZOLE HAYAT

İZOLE HAYAT

Bu da Lady Gaga'nın kendi kendini izole ettiği evinden bir kare.

7SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR

SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR

Emily Ratajkowski ve kocası, köpekleriyle birlikte ev pozu verdi. Ünlü model ve oyuncu köpeklerinin ihtiyacı için belli zamanlarda sokağa çıkıyor.

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Camila Cabello da bu tür zor zamanlarda meditasyon yapmanın olumlu fikirleri güçlendirdiğini belirtti.

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