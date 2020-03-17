Aptalları umursamayın, uzmanları dinleyin

Tüm dünya henüz tıbbi olarak bir çaresi bulunmayan corona virüsün pençesinde. Birçok ülkede salgın haline dönüşen virüsün yayılmasını önlemenin en etkili yolu da evden çıkmamak. Bu konuda ünlüler de sosyal medya paylaşımlarıyla farkındalık yaratmaya çalışıyor.
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1
İşte o paylaşımlardan bazıları.
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ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Arnold Schwarzenegger sosyal medya sayfasında iki midillisiyle birlikte çekilen bir videosunu paylaştı. Ünlü oyuncu "Olabildiğince evde oturun. Uzmanları dinleyin, aptallara aldırmayın. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz mesajını paylaştı.
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HAYRANLARINA KONSER
Genç şarkıcı Lizzo evinden dışarı çıkmıyor. Şifalı olduğuna inandığı taşların önünde de takipçileri için flütüyle mini konserler veriyor.
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KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Taylor Swift ise çok sevdiği kedisinin yuvasında çekilen bir pozunu "Meredith için, kendi kendini karantinaya almak yaşam biçimi. Meredith gibi ol" mesajıyla paylaştı.
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RESİM YAPIYOR
Sharon Stone ise evinde oturduğu zamanları resim yaparak değerlendiriyor.
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İZOLE HAYAT
Bu da Lady Gaga'nın kendi kendini izole ettiği evinden bir kare.
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SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR
Emily Ratajkowski ve kocası, köpekleriyle birlikte ev pozu verdi. Ünlü model ve oyuncu köpeklerinin ihtiyacı için belli zamanlarda sokağa çıkıyor.
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Camila Cabello da bu tür zor zamanlarda meditasyon yapmanın olumlu fikirleri güçlendirdiğini belirtti.