Magazin Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 14:13 , / 17 Mart 2020 - 14:57

Aptalları umursamayın, uzmanları dinleyin

Tüm dünya henüz tıbbi olarak bir çaresi bulunmayan corona virüsün pençesinde. Birçok ülkede salgın haline dönüşen virüsün yayılmasını önlemenin en etkili yolu da evden çıkmamak. Bu konuda ünlüler de sosyal medya paylaşımlarıyla farkındalık yaratmaya çalışıyor.



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