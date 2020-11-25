Ünlü oyuncu koronavirüs karantinasında bu hale geldi

Aynı zamanda bir besteci ve ressam da olan Anthony Hopkins daha önce de tuval önünde bir videosunu sosyal medyada paylaşıp koronavirüs pandemisi nedeniyle 174 gündür karantinada olduğunu belirtmiş ve "Yarın da karantinada 175 gün olacak. Çok da aklı başında olmayabilir" mesajıyla paylaşmıştı.