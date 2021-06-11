Antalya, İzmir, Bodrum... Genç kızlara taş çıkardılar...

SEÇKİN PİRİLER Seçkin Piriler, Kaan Tangöze ile evliliğinden olan oğulları Hakan ve Volkan’la, Bardakçı Koyu’nda görüntülendi. Oğullarıyla tatil yapan 41 yaşındaki eski model, fotoğrafını şu notla paylaştı: "Story'de kalmasın' dediler... Yorumlarda ben de 'paylaşıvereyim' dedim."