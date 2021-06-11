Antalya, İzmir, Bodrum... Genç kızlara taş çıkardılar...
Yaz geldi ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimi Antalya, Bodrum’u tercih etti kimi İzmir’e gitti. Bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isimler renkli karelerini sosyal medyada yayınladı.
Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlü isimleri de fit halleriyle genç kızlara taş çıkardı. Tatil pozlarıyla konuşulan ünlü isimleri sizler için derledik…
İşte 40 yaş ünlü isimlerin tatil paylaşımları …
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SEÇKİN PİRİLER
Seçkin Piriler, Kaan Tangöze ile evliliğinden olan oğulları Hakan ve Volkan’la, Bardakçı Koyu’nda görüntülendi. Oğullarıyla tatil yapan 41 yaşındaki eski model, fotoğrafını şu notla paylaştı: "Story'de kalmasın' dediler... Yorumlarda ben de 'paylaşıvereyim' dedim."
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EDA TAŞPINAR
Tatil denilince ilk akla gelen isimlerin başında geliyor Eda Taşpınar... Yılın 12 ayı da bronz teniyle dolaşan sosyetik güzel, fiziğine de dikkat ediyor. Her dönem fit olan 41 yaşındaki Taşpınar, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
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YEŞİM CEREN BOZOĞLU
En son 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu tatil sezonunu erken açan isimlerden. Diziden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla soluğu Antalya'da alan 46 yaşındaki Bozoğlu cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Mide küçültme ameliyatı ve sporla istediği görünüme kavuşan ünlü oyuncu 110 kilodan 52 kiloya kadar düştü.
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GÜZİDE
Tekne tatiline çıkan ve Ege kıyılarını dolaşan Güzide Duran, önceki gün verdiği bikinili pozuyla dikkat çekti. Sarı bikinili karesini Instagram hesabında yayınlayan 40 yaşındaki model, fit vücuduyla hayranları tarafından övgü dolu yorumlar aldı.
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ŞEVVAL SAM
Son olarak Yasak Elma dizisinde 'Ender' karakterine hayat veren Şevval Sam diziden arkadaşlarıyla tatile çıktı. Kız kıza eğlenen ekip tatilden renkli kareleri paylaştı. 48 yaşındaki güzel oyuncu fit haliyle gençlere taş çıkardı. Sam bu fotoğrafını, 'Bir bikinili fotoğrafım, benim de olmasın mı...? Yaz 2021 yaş 48!' mesajıyla paylaştı.
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CANSU DERE
Cansu Dere, başrolünde oynadığı “Sadakatsiz” dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıktı. Ünlü oyuncu, renkli bikinisiyle çektirdiği fotoğrafı güneş emoji’siyle Instagram sayfasında paylaştı.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 40 yaşındaki Dere’nin fotoğrafına kısa süre içinde 290 bini aşkın beğeni geldi. Takipçileri fotoğrafın altına “Çok güzelsin”, “Yılların eskitemediği güzellik” şeklinde yorumlar yazdı.
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DOGA RUTKAY
Doğa Rutkay, yaz sezonunu Alaçatı’da açtı. Rutkay, ailesiyle yoğun geçen sezonun stresini attı. Denize girip güneşlenen 42 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından paylaştığı kareye 'Nihayet tuzlu bir rüzgar tatlı tatlı çarpar yüzüme...' notunu düştü. İki çocuk annesi Rutkay'ın düzgün fiziği dikkat çekti.
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MİNE TUGAY
Son olarak “Hükümsüz” dizisinde yer alan Mine Tugay, tatil sezonunu açtığını sosyal medya hesabından ilan etti! Bikinili karesini yayınlayan 42 yaşındaki Tugay’ın fit vücudu dikkat çekti. Kumsalda poz veren oyuncu, o karenin altına “Sonunda” yazarak, deniz ve balık emojisi koydu. Oyuncunun bu pozuna binlerde beğeni yağdı.
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ZEYNEP TOKUŞ
Uzun süre önce ekranları bırakan oyuncu Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. 44 yaşındaki ünlü isim yaptığı zor hareketlerle dikkat çekiyor. Fit görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren Tokuş en son Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği filmde rol aldı.