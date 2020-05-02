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Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 17:13,

Annesinin kızı

Ünlü modelin kızı da onun izinden gidiyor. İlk kapak pozunu verdi bile.

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1ANNESİNİN GENÇLİĞİNE BENZİYOR
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ANNESİNİN GENÇLİĞİNE BENZİYOR

Moda dünyasını efsane modellerinden Kate Moss'un kızı da kendi izinden gidiyor. 46 yaşına gelen Moss, bir yandan emekli olmaya hazırlanırken görünüşe göre bir yandan da bayrağı kızına devrediyor.

BACGRID UK, SPLASH NEWS, INSTAGRAM

2BAYRAĞI DEVRETTİ
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BAYRAĞI DEVRETTİ

Kate Moss'un 17 yaşındaki kızı Lila Grace bir süre önce modellik kariyerine başlamıştı. Şimdi de bir dergiye kapak pozu verdi.

3KAPAK KIZI
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KAPAK KIZI

Lila Grace, V Magazine'in yaz sayısı için objektif karşısına geçti. Kapak pozu veren Lila Grace'in annesinin gençlik yıllarına olan benzerliği dikkat çekti. Genç kız bu pozunu Instagram sayfasında da paylaştı. 

4ANNESİNİN NEDİMESİ OLMUŞTU
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ANNESİNİN NEDİMESİ OLMUŞTU

Annesinin soyadını taşıyan Lila Grace Moss, Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi. Annesi ile babası ayrıldıktan sonra da Kate Moss'un hızlı hayatı içinde büyüdü. Lila Grace henüz küçük bir çocukken annesinin Jamie Hince ile evlendiği gün onun nedimelerinden biri olmuştu.

5TANITIM YÜZÜ OLDU
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TANITIM YÜZÜ OLDU

Lila Grace Moss, bir süredir annesinin ajansıyla sözleşme imzaladı ve ünlü bir firmanın tanıtım yüzü oldu.

6TEYZESİ DE MODEL
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TEYZESİ DE MODEL

Genç kız bu şekilde moda dünyasındaki üçüncü Moss olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Annesi Kate Moss'un yanı sıra teyzesi Lottie Moss da moda dünyasında kariyer yapıyor. Lottie Moss, Kate Moss'un babasının başka bir kadınla evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi.

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