Annesinin kızı

Ünlü modelin kızı da onun izinden gidiyor. İlk kapak pozunu verdi bile.
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ANNESİNİN GENÇLİĞİNE BENZİYOR
Moda dünyasını efsane modellerinden Kate Moss'un kızı da kendi izinden gidiyor. 46 yaşına gelen Moss, bir yandan emekli olmaya hazırlanırken görünüşe göre bir yandan da bayrağı kızına devrediyor.
BACGRID UK, SPLASH NEWS, INSTAGRAM
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BAYRAĞI DEVRETTİ
Kate Moss'un 17 yaşındaki kızı Lila Grace bir süre önce modellik kariyerine başlamıştı. Şimdi de bir dergiye kapak pozu verdi.
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KAPAK KIZI
Lila Grace, V Magazine'in yaz sayısı için objektif karşısına geçti. Kapak pozu veren Lila Grace'in annesinin gençlik yıllarına olan benzerliği dikkat çekti. Genç kız bu pozunu Instagram sayfasında da paylaştı.
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ANNESİNİN NEDİMESİ OLMUŞTU
Annesinin soyadını taşıyan Lila Grace Moss, Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi. Annesi ile babası ayrıldıktan sonra da Kate Moss'un hızlı hayatı içinde büyüdü. Lila Grace henüz küçük bir çocukken annesinin Jamie Hince ile evlendiği gün onun nedimelerinden biri olmuştu.
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TANITIM YÜZÜ OLDU
Lila Grace Moss, bir süredir annesinin ajansıyla sözleşme imzaladı ve ünlü bir firmanın tanıtım yüzü oldu.
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TEYZESİ DE MODEL
Genç kız bu şekilde moda dünyasındaki üçüncü Moss olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Annesi Kate Moss'un yanı sıra teyzesi Lottie Moss da moda dünyasında kariyer yapıyor. Lottie Moss, Kate Moss'un babasının başka bir kadınla evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi.