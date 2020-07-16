Annesinin boyuna yetişti: Dünyanın gözü önünde büyüdü
Bundan tam 16 yıl önce Vietnam'da dünyaya geldiğinde kimse bugünkü hayatını yaşayacağını tahmin bile etmezdi. Ama o şimdi dünyanın en güzel kadınlarından; Hollywood'unda en nüfuzlu yıldızlarından birinin oğlu.
Backgrid USA, Mega, Splash
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ARTIK DELİKANLI OLDU
Üstelik de bütün dünyanın gözleri önünde büyüdü. Şimdi ise bir delikanlı oldu ve zaman zaman annesine kavalyelik de yapıyor.
2
Abone Ol
EN SON EVLAT EDİNDİĞİ OĞLU
Angelina Jolie'nin Brad Pitt ile birlikteyken Vietnam'dan evlat edindiği Pax Thien, annesinin boyuna yetişti. 16 yaşındaki Pax Thien, önceki gün annesiyle birlikte Batı Hollywood'da görüntülendi.
3
Abone Ol
KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Anne- oğul bir restoranda yemek yedikten sonra kendilerini bekleyen araca binerek evlerinin yolunu tuttu.Hem Pax Thien'in hem de Angelina Jolie'nin koronavirüsten korunmak için maske giymesi de dikkatlerden kaçmadı.
4
Abone Ol
BAŞ BAŞA VAKİT GETİRİYORLAR
Angelina Jolie, sık sık altı çocuğuyla birlikte vakit geçiriyor. Ama ünlü yıldızın vazgeçmediği bir alışkanlığı daha var. O da çocuklarından biriyle baş başa dışarı çıkması. Küçük çocuklarıyla genellikle alışverişe çıkan Jolie, yaşça daha büyük çocuklarıyla da yemeğe gidiyor.
5
Abone Ol
2007 YILINDA AİLEYE KATILDI
Pax Thien, Angelina Jolie ve Brad Pitt'in altı çocuğundan biri. Jolie, onu 2007 yılında Ho Şi Min kentindeki bir yetimhaneden evlat edindi.
6
Abone Ol
BİR AYLIKKEN TERK EDİLMİŞTİ
Henüz bir aylıkken terk edilen Pax Thien'in adı o zamanlar Sang'dı. Sonradan Pitt ve Jolie ona Pax Thien adını verdi.
7
Abone Ol
İLK ÇOCUĞU MADDOX
Jolie, ilk olarak 2002'de Kamboçyalı Maddox'u (sağda) evlat edindi. O sıralar Brad Pitt ile henüz tanışmamıştı.
8
Abone Ol
2005'TE ZAHARA HAYATLARINA GİRDİ
Daha sonra 2005'te Etiyopyalı Zahara'yı ailesine kattı yıldız. Pitt ile birlikteyken de Pax Thien'i evlat edindi.
9
Abone Ol
Jolie, Pitt ile ilişkisinden olan ilk biyolojik çocuğu Shiloh'u 2006'da Namibya'da ikizleri Fransa'da dünyaya getirdi. Çift boşanmanın ardından altı çocuğu velayeti için zorlu bir hukuk savaşına girişti.