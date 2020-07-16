Annesinin boyuna yetişti: Dünyanın gözü önünde büyüdü

BAŞ BAŞA VAKİT GETİRİYORLAR Angelina Jolie, sık sık altı çocuğuyla birlikte vakit geçiriyor. Ama ünlü yıldızın vazgeçmediği bir alışkanlığı daha var. O da çocuklarından biriyle baş başa dışarı çıkması. Küçük çocuklarıyla genellikle alışverişe çıkan Jolie, yaşça daha büyük çocuklarıyla da yemeğe gidiyor.