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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 10:52,

Annesinin boyuna yetişti: Dünyanın gözü önünde büyüdü

Bundan tam 16 yıl önce Vietnam'da dünyaya geldiğinde kimse bugünkü hayatını yaşayacağını tahmin bile etmezdi. Ama o şimdi dünyanın en güzel kadınlarından; Hollywood'unda en nüfuzlu yıldızlarından birinin oğlu.

Backgrid USA, Mega, Splash

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1ARTIK DELİKANLI OLDU
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ARTIK DELİKANLI OLDU

Üstelik de bütün dünyanın gözleri önünde büyüdü. Şimdi ise bir delikanlı oldu ve zaman zaman annesine kavalyelik de yapıyor.

2EN SON EVLAT EDİNDİĞİ OĞLU
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EN SON EVLAT EDİNDİĞİ OĞLU

Angelina Jolie'nin Brad Pitt ile birlikteyken Vietnam'dan evlat edindiği Pax Thien, annesinin boyuna yetişti. 16 yaşındaki Pax Thien, önceki gün annesiyle birlikte Batı Hollywood'da görüntülendi.

3KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
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KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Anne- oğul bir restoranda yemek yedikten sonra kendilerini bekleyen araca binerek evlerinin yolunu tuttu.Hem Pax Thien'in hem de Angelina Jolie'nin koronavirüsten korunmak için maske giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

4BAŞ BAŞA VAKİT GETİRİYORLAR
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BAŞ BAŞA VAKİT GETİRİYORLAR

Angelina Jolie, sık sık altı çocuğuyla birlikte vakit geçiriyor. Ama ünlü yıldızın vazgeçmediği bir alışkanlığı daha var. O da çocuklarından biriyle baş başa dışarı çıkması. Küçük çocuklarıyla genellikle alışverişe çıkan Jolie, yaşça daha büyük çocuklarıyla da yemeğe gidiyor.

52007 YILINDA AİLEYE KATILDI
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2007 YILINDA AİLEYE KATILDI

Pax Thien, Angelina Jolie ve Brad Pitt'in altı çocuğundan biri. Jolie, onu 2007 yılında Ho Şi Min kentindeki bir yetimhaneden evlat edindi.

6BİR AYLIKKEN TERK EDİLMİŞTİ
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BİR AYLIKKEN TERK EDİLMİŞTİ

Henüz bir aylıkken terk edilen Pax Thien'in adı o zamanlar Sang'dı. Sonradan Pitt ve Jolie ona Pax Thien adını verdi.

7İLK ÇOCUĞU MADDOX
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İLK ÇOCUĞU MADDOX

Jolie, ilk olarak 2002'de Kamboçyalı Maddox'u (sağda) evlat edindi. O sıralar Brad Pitt ile henüz tanışmamıştı.

82005TE ZAHARA HAYATLARINA GİRDİ
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2005'TE ZAHARA HAYATLARINA GİRDİ

Daha sonra 2005'te Etiyopyalı Zahara'yı ailesine kattı yıldız. Pitt ile birlikteyken de Pax Thien'i evlat edindi.

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Jolie, Pitt ile ilişkisinden olan ilk biyolojik çocuğu Shiloh'u 2006'da Namibya'da ikizleri Fransa'da dünyaya getirdi. Çift boşanmanın ardından altı çocuğu velayeti için zorlu bir hukuk savaşına girişti.

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