"Annemize benzeme ümitlerimizi geride bırakırken"

BİZİ NASIL TANIDINIZ! Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti önceki gün Bebek’teydi. Maske, gözlük ve şapkalarıyla tanınmakta zorlanan ikili, “Bizi nasıl tanıdınız, sizden korkulur” dedi. Rutkay, son dönemde sosyal medyada milyonlara ulaşan takipçi sayılarına göre oyuncular film kadrolarına seçiliyor iddialarına yanıt verdi: “Benim sosyal medyam çok kuvvetli, ancak bu olaya katılmıyorum. Çoğu iyi oyuncunun sosyal medya hesabı yok ama yine de çok başarılı. Mesela babamın, Rutkay Aziz’in sosyal medyası yok. Buna yormamak lazım.” ◊ Deniz BOY