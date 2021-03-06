Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
MÜJGAN 4 AYLIK OLDU
Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, kızları Müjgan’ın dördüncü ayına girmesini sosyal medya hesaplarından kutladı.
2
ANNEMİZE BENZEME ÜMİTLERİMİZİ GERİDE BIRAKIRKEN
Tepeli, aile fotoğraflarını şu esprili notla paylaştı: “Dördüncü ayımızı ve annemize benzeme ümitlerimizi geride bırakırken...”
3
BİZİ NASIL TANIDINIZ!
Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti önceki gün Bebek’teydi. Maske, gözlük ve şapkalarıyla tanınmakta zorlanan ikili, “Bizi nasıl tanıdınız, sizden korkulur” dedi. Rutkay, son dönemde sosyal medyada milyonlara ulaşan takipçi sayılarına göre oyuncular film kadrolarına seçiliyor iddialarına yanıt verdi: “Benim sosyal medyam çok kuvvetli, ancak bu olaya katılmıyorum. Çoğu iyi oyuncunun sosyal medya hesabı yok ama yine de çok başarılı. Mesela babamın, Rutkay Aziz’in sosyal medyası yok. Buna yormamak lazım.” ◊ Deniz BOY
4
ÇOK SIKILDIK
Eski futbolcu Tümer Metin ve oyuncu sevgilisi Gamze Topuz önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Araçlarını valeye veren çift, bir mekanda öğle yemeği yiyeceklerini söyledi. Topuz, “Yazı çok özledik. Bir an önce gelse de tatile çıksak. Bu dönem çok sıkıldık. Son dönemde başka bir şey yok” dedi. ◊ Sayit DURMAZ
5
5 YILLIK İLİŞKİM VAR
Oyuncu Serhat Teoman önceki gün Arnavutköy’deki bir bakkaldan çıkarken görüntülendi. 5 yıldır oyuncu Leyla Feray’la birlikte olan Teoman, muhabirlerin “Uzun zamandır sizi kimseyle göremiyoruz” sözlerine karşılık esprili bir yanıt verdi: “Olmadı, başkalarına sorun bu soruyu. Benim, 5 yıldır ilişkim var.” ◊ Deniz BOY
6
7
KÜRKÜM GERÇEK Mİ BİLMİYORUM
Nebahat Çehre uzun bir aradan sonra önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. ◊ Kürküyle dikkat çeken Nebahat Çehre, “Kürkünüz gerçek mi?” sorusuna “Bilmiyorum. Etini kesip yiyorlar sonra da derilerini satıyorlar ya, öyle bir şey zannediyorum. Zaten satarsam gelirini yardım cemiyetine göndereceğim. Artık kürk alamıyorum” yanıtını verdi. Sanatçı, kürk almaya devam eden Bülent Ersoy’la ilgili sorular üzerine de “Kendi düşüncesi. Çok fazla sıkıştırmak da doğru değil” dedi. ◊ Sayit DURMAZ
8
AVM GEZMESİ
Oyuncu Pelin Karahan ve işadamı Bedri Güntay, önceki gün oğulları Ali Demir ve Can Eyüp’le birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Önce bir restoranda yemek yiyen aile, daha sonra mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Pelin Karahan, çekimler nedeniyle İstanbul ile Kıbrıs arasında mekik dokuduğunu ama çok keyifli bir süreç geçirdiğini söyledi.
9
EKMEK AÇIKLAMASI
“21 yıldır beyaz ekmek yemiyorum” açıklamasıyla sosyal medyada gündem olan Burcu Esmersoy, önceki akşam Bebek Otel’den çıkarken görüntülendi. Esmersoy, açıklaması hatırlatılınca “21 yıl değil tabii ki ama bayağı oldu” dedi.◊ Sayit DURMAZ