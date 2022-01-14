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Anıl Berk Baki kimdir? Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki hakkında bilgiler

#Anıl Berk Baki#Anıl Berk Baki Kimdir#Anıl Berk Baki Yaş

Survivor 2022 sezonunun yarışmacılarından biri de Anıl Berk Baki oldu. Survivor 2018'e Gönüllüler takımından katılan ve gönüllüler arasında finale giden tek isim olan Anıl 'ın performansı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Survivor "Gönüllüler" takımında yer Baki kimdir? Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki hakkında bilgiler

1/3Anıl Berk Baki kimdir Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki hakkında bilgiler

1991 doğumlu olan Anıl Berk Baki, aslen Trabzonlu. Lise eğitimini Galatasaray lisesinde tamamlayan genç yarışmacı, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. .

2/3Anıl Berk Baki kimdir Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki hakkında bilgiler

Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren hırslı yarışmacının aynı zamanda yelken, crossfit, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizmle ilgili de geçmişi bulunuyor.

3/3Anıl Berk Baki kimdir Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki hakkında bilgiler

Anıl Berk Baki, Survivor All Star için Dominik'e gitmeden önce paylaşımda bulundu. Baki, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili dostlar:) Güzel bir sezon bizi bekliyor. En iyilerle yarışmaktan her zaman keyif aldım, almaya da devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapcağımdan şüpheniz olmasın. Desteğinizi her an arkamda hissetmekten büyük güven duyuyorum. Sizden tekrar ricam; sosyal medyada nefret ve kin söylemlerinden kaçınalım, her zaman kendimize yakışanı yapalım. Bırakın biz adada yarışalım. Burada da başkalarının yanlışlarından değil, kendi doğrularımızdan beslenelim. Kimseye kötü söz veya yakıştırma yapmayalım. Sizi seviyorum #ABBFC ailesi. Kalın sağlıcakla…" ifadelerini kullandı.

Survivor 2022 sezonunun yarışmacılarından biri de Anıl Berk Baki oldu. Survivor 2018'e Gönüllüler takımından katılan ve gönüllüler arasında finale giden tek isim olan Anıl 'ın performansı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Survivor "Gönüllüler" takımında yer Baki kimdir? Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki hakkında bilgiler

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