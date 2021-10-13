Altın fiyatlarında yükseliş: Son dakika altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim bugün çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları 2021
Altın fiyatları yükselişe geçti. ABD enflasyon verisi piyasa beklentilerinin üzerinde ons altın fiyatları yukarı doğru hareketlendi. Ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın fiyatları 4 ayın en yüksek seviyesinde işlem gördü. 13 Ekim Çarşamba günü gram altın fiyatları gün içerisinde en düşük 510 lirayı, en yüksek ise 523 lirayı gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da ise bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 13 Ekim son dakika çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları piyasası...
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Altın fiyatları son dakika veriler ile canlı ve anlık altın grafiklerinden takip ediliyor. Altın alım satımı yapan yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü gram altın haftanın üçüncü işlem gününde yükselişe geçti. 13 Ekim Çarşamba günü çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını 3.430 liradan satıldı. ABD enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesiyle Ons Altın saat 18.01 itibarıyla 1793 dolar seviyesinde hareket etti. Gram altın ise son 4 ayın en yüksek seviyesine geldi.
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ABD enflasyon verisi sonrası, altının ons fiyatı önce aşağı doğru hareket ederken, sonrasında yönünü yukarı çevirdi. Ons Altın veri öncesi 1775 dolar seviyesinde bulunurken, veri sonrası 1757 dolar ile 1795 dolar arasında dalgalandı. Ons Altın saat 18.01 itibarıyla ise 1793 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gram Altın fiyatları, dolar kurunda ve Ons Altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle 4 ayın en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Gram altın gün içerisinde en düşük 510 lirayı, en yüksek ise 523 lirayı görürken; şu dakikalarda 523 lira seviyesinde hareket ediyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 513 lira seviyesinde işlem gördü.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 511,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 512,6 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını da 3.430 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.765 dolardan alıcı buldu.
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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.461,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: