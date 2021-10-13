Altın fiyatlarında yükseliş: Son dakika altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim bugün çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları 2021

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? ABD enflasyon verisi sonrası, altının ons fiyatı önce aşağı doğru hareket ederken, sonrasında yönünü yukarı çevirdi. Ons Altın veri öncesi 1775 dolar seviyesinde bulunurken, veri sonrası 1757 dolar ile 1795 dolar arasında dalgalandı. Ons Altın saat 18.01 itibarıyla ise 1793 dolar seviyesinde bulunuyor.



Gram Altın fiyatları, dolar kurunda ve Ons Altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle 4 ayın en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Gram altın gün içerisinde en düşük 510 lirayı, en yüksek ise 523 lirayı görürken; şu dakikalarda 523 lira seviyesinde hareket ediyor.