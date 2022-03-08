Alpay Kazan kimdir, neden vefat etti? Survivor son bölümde Acun Ilıcalı neden yok? Konseyde gözyaşları sel oldu...

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya’da farklı görevlerde yer almıştı. Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerin başındaydı. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.



Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:



Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.