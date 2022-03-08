Alpay Kazan kimdir, neden vefat etti? Survivor son bölümde Acun Ilıcalı neden yok? Konseyde gözyaşları sel oldu...

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı da Survivor'ın yayınlanan son bölümünde konseye katılamadı. Onun yerine sunuculuğu devralan Murat Ceylan duygusal anlat yaşarken, gözyaşlarına boğulan Merve Aydın bu hastalığı bildiğini ve çok üzgün olduğunu dile getirdi.
Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya’da farklı görevlerde yer almıştı. Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerin başındaydı. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:
Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.
Acun Ilıcalı'nın yerine Survivor'ın son bölümünü Murat Ceylan sundu. Ceylan, "Acun abi Dominik'te fakat Türkiye'ye dönmesi gerekiyor. Ekibimizden ailemizden çok değerli biri canımız parçamız bugün bizden koptu, Alpay Kazan... Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığı yenik düştü." dedi.
Murat Ceylan'ın açıklamalarının ardından konseyde yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Merve Aydın," Alpay abiyi zaten çok seviyordum. Hastalığında ne olduğunu biliyorum yaşamış biri olaraktan... Çok iyi birisiydi. Bu hastalıktan nefret ediyorum.." dedi.