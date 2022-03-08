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Alpay Kazan kimdir, neden vefat etti? Survivor son bölümde Acun Ilıcalı neden yok? Konseyde gözyaşları sel oldu...

#Alpay Kazan#Survivor#Acun Ilıcalı

Alpay Kazan'ın hayatı, Survivor'ın son bölümüne damga vurdu. Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan yaşamını yitirdi. Survivor All Star'ın yayınlanan son bölümüne sunuculuğu üstlenen Murat Ceylan, cenaze nedeniyle Acun Ilıcalı'nın konseye gelemeyeceğini söyledi. Öte yandan Alpay Kazan'ın ölüm haberi yarışmacıları gözyaşlarına boğdu. Peki, Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? İşte, Alpay Kazan'ın hayatı hakkında bilgiler.

1/4Alpay Kazan kimdir, neden vefat etti Survivor son bölümde Acun Ilıcalı neden yok Konseyde gözyaşları sel oldu...

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı da Survivor'ın yayınlanan son bölümünde konseye katılamadı. Onun yerine sunuculuğu devralan Murat Ceylan duygusal anlat yaşarken, gözyaşlarına boğulan Merve Aydın bu hastalığı bildiğini ve çok üzgün olduğunu dile getirdi.

2/4ALPAY KAZAN KİMDİR

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya’da farklı görevlerde yer almıştı. Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerin başındaydı. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:

Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.

3/4YARIŞMACILARI YIKAN AN

YARIŞMACILARI YIKAN AN

Acun Ilıcalı'nın yerine Survivor'ın son bölümünü Murat Ceylan sundu. Ceylan, "Acun abi Dominik'te fakat Türkiye'ye dönmesi gerekiyor. Ekibimizden ailemizden çok değerli biri canımız parçamız bugün bizden koptu, Alpay Kazan... Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığı yenik düştü." dedi.

4/4Alpay Kazan kimdir, neden vefat etti Survivor son bölümde Acun Ilıcalı neden yok Konseyde gözyaşları sel oldu...

Murat Ceylan'ın açıklamalarının ardından konseyde yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Merve Aydın," Alpay abiyi zaten çok seviyordum. Hastalığında ne olduğunu biliyorum yaşamış biri olaraktan... Çok iyi birisiydi. Bu hastalıktan nefret ediyorum.." dedi.

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#Alpay Kazan#Survivor#Acun Ilıcalı