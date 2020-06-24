Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir? Alişan ve ailesinin sağlık durumu nasıl?

Alişan ile Buse Varol çiftinin geçirdiği kaza sonrası sağlık durumları gündeme geldi. Kaza sonrası açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Alişan, gözyaşlarını tutamayarak, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz." ifadesini kullandı.