MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAlişan'dan Buse Varol'a doğum günü mesajı
GeriMagazin Alişan'dan Buse Varol'a doğum günü mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 12:49, /

Alişan'dan Buse Varol'a doğum günü mesajı

Oyuncu Buse Varol 30 yaşına bastı. Alişan, eşinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sayfasında eşi le fotoğrafını paylaşan Alişan, altına şu notu düştü:

"İlk buluşmamızda söylemiştim sana, 'çok güzel şeyler hissediyorum' diye... Bak o hislerle 3 doğum günü, 1 nişan, 1 nikah, 1’de çocuğumuz oldu sana olan sevgim her gün artarak.... Seni çok seviyorum aşkım, karım, çocuğumun annesi... Nice güzel senelerimiz olsun inşallah hep birlikte sağlıkla ve artarak...Doğum günün kutlu olsun aşkım"

2

Buse Varol'dan Alişan'a teşekkür gecikmedi. Genç oyuncu eşine "Seni çok ama çok seviyorum! Canım kocam! Evim, yuvam! Hep beraber nice yıllarımız olsun" sözleriyle karşılık verdi.

3
4

İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi