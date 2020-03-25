Alişan'dan Buse Varol'a doğum günü mesajı

Oyuncu Buse Varol 30 yaşına bastı. Alişan, eşinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.
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Sayfasında eşi le fotoğrafını paylaşan Alişan, altına şu notu düştü:
"İlk buluşmamızda söylemiştim sana, 'çok güzel şeyler hissediyorum' diye... Bak o hislerle 3 doğum günü, 1 nişan, 1 nikah, 1’de çocuğumuz oldu sana olan sevgim her gün artarak.... Seni çok seviyorum aşkım, karım, çocuğumun annesi... Nice güzel senelerimiz olsun inşallah hep birlikte sağlıkla ve artarak...Doğum günün kutlu olsun aşkım"
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Buse Varol'dan Alişan'a teşekkür gecikmedi. Genç oyuncu eşine "Seni çok ama çok seviyorum! Canım kocam! Evim, yuvam! Hep beraber nice yıllarımız olsun" sözleriyle karşılık verdi.