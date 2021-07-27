Alessandra Ambrosio tatile memleketine gitti

GEÇEN YIL DA AYNI YERDEYDİ Ambrosio, geçen yıl da Florinapolis kentinde aylarca kaldı. Ancak bu kez amacı sadece tatil yapmak değil. Ünlü model her ne kadar boş vakitlerinde dinlenip tatil yapsa da ülkede bulunma amacı, kendi markasının katalog çekimleri. Bir yandan anne- babası ve ailesinin geri kalanıyla hasret gideren Alessandra Ambrosio, bir yandan da kendi imzasını taşıyan plaj giyimi koleksiyonunun tanıtımı için meslektaşlarıyla kamera karşısına geçti.