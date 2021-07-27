Alessandra Ambrosio tatile memleketine gitti

Ünlü model yine geleneğini bozmadı ve tatil için memleketine gitti. Önceki gün de altın rengi bikinisiyle kumsalda denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.
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YİNE MEMLEKETİNDE
Brezilyalı model Alessandar Ambrosio, tatil için nereye giderse gitsin sonunda mutlaka memleketinde de zaman geçiriyor. 40 yaşındaki iki çocuk annesi Ambrosio, yine Brezilya'nın Florianapolis kentinde yılın yorgunluğunu atmaya gitti. Son dönemde modelliğin yanı sıra tasarımcılık da yapan Ambrosio, önceki gün de kumsalda görüntülendi.
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ALTIN RENGİ BİKİNİ
Altın rengi bir bikini giyen Ambrosio, güneş gözlüğünü hiç çıkarmadan denize girip yüzdü, sonra bir süre de güneşlendi. Ambrosio, bir ara da kumsalda yürüyüşe çıktı. Alessandra Ambrosio, geçen yıl da koronavirüs kısıtlamaları sırasında uzun bir süre Florianapolis'te hem tatil yapmış, hem de tasarladığı plaj giyimi koleksiyonunun reklam çekimlerini gerçekleştirmişti.
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Victoria's Secret meleği olarak ünlendikten sonra kariyerine solo olarak devam eden Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, geçen yılın neredeyse tamamını plajlarda geçirdi. Önce yaşadığı yer olan ABD'nin Miami kentinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Ambrosio, sonra da memleketi Brezilya'ya geçti.
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GEÇEN YIL DA AYNI YERDEYDİ
Ambrosio, geçen yıl da Florinapolis kentinde aylarca kaldı. Ancak bu kez amacı sadece tatil yapmak değil. Ünlü model her ne kadar boş vakitlerinde dinlenip tatil yapsa da ülkede bulunma amacı, kendi markasının katalog çekimleri. Bir yandan anne- babası ve ailesinin geri kalanıyla hasret gideren Alessandra Ambrosio, bir yandan da kendi imzasını taşıyan plaj giyimi koleksiyonunun tanıtımı için meslektaşlarıyla kamera karşısına geçti.
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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Uzun süre nişanlı kaldığı Jamie Mazur'dan iki çocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrıldı. Yaklaşık iki yıl Nicolo Oddi ile birlikte olan Ambrosio, bir süredir de Richard Lee ile aşk yaşıyor.
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ILICALI'NIN PROGRAMINA KATILMIŞTI
Alessandra Ambrosio, geçen yıl düzenlenmeyi planlanan Dossa Dossi Moda Şovu'nda da podyuma çıkacaktı. Hatta modelin Göbeklitepe'de poz vermesi bekleniyordu. Fakat etkinlik koronavirüs pandemisinin yükselişe geçmesi nedeniyle iptal edildi. Bu arada Ambrosio'nun, 2010 yılında bir defileye katılmak için geldiği Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın Var Mısın Yok Musun? adlı yarışma programına konuk olduğunu hatta o gece bir oryantal dans şovu sergilediğini de hatırlatalım.