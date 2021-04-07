Akupunktur nedir? Akupunkturun faydaları neler? İşte akupunktur hakkında bilinmesi gerekenler

Akupunktur, bel ve boyun ağrıları başta olmak üzere stres kaynaklı hastalıklara çare oluyor. Asırlardır uygulanan bu geleneksel tedavi yöntemi, Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri ve dünyanın birçok yerinde bir tedavi yöntemi olarak uygulanıyor. 1980'lerden bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından da destekleniyor. İşte, akupunktur hakkında bilinmesi gerekenler...



Uygulama alanı çok geniş olan akupunktur, birçok hastalığa karşı iyileştirici etkisinin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek ve stres kaynakları hastalıklardan kurtulmak için de tercih ediliyor.



Vücudun belirli noktalarına iğne batırılarak uygulanan bu yöntem, genellikle boyun, omuz, diz ve bel gibi eklem ağrılarına ek olarak, migren, sinüzit, stres, depresyon ve uyku bozuklukları gibi birçok hastalığın tedavisinde etkili oluyor.



Yetişkinlere ek olarak bebeklere ve hayvanlara da akupunktur uygulanıyor. Bebeklerde karın ağrıları, sancı ve ağlama nöbetleri gibi rahatsızlıklara karşı uygulanırken, hayvanlarda da bel ve eklem ağrılarına karşı kullanılıyor.



