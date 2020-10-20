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Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 07:00 | 

Akasya Asıltürkmen: Niye kızın üstüne geliyorsunuz

Akasya Asıltürkmen, “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan’ın Ortaköy’deki “Ya Sonra” adlı meyhanesinin açılışına katıldı. Muhabirlerin Candan’a evli sevgilisi Hakan Boy’u sormasına sinirlenen ünlü oyuncu, “Neden kızın üstüne geliyorsunuz? Bu tür konularda bir hatalı yoktur, üç hatalı vardır” dedi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, Ortaköy’de “Ya Sonra” adlı bir meyhane açtı. Mekanın açılışına ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen de katıldı. Asıltürkmen’le objektif karşısına geçen Candan muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Candan, bir binadan düşerek ağır yaralanan evli sevgilisi Hakan Boy’un sağlık durumuyla ilgili sorulara, “Aldığım duyumlara göre Hakan Bey iyileşmiş. Herkes hayatına devam ediyor. Biz bu kötü olaydan 1.5 ay önce ayrılmıştık zaten” dedi.

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Candan, “Yuvan yıkan kadın” olarak lanse edilmesinin sorulması üzerine “Ne münasebet, kimin yuvasını yıkmışım? Ben de aile kavramını çok fazla destekliyorum. İnsanlar yanlış anladığı için sosyal medyada gereksiz tepki verdiler. Ama ben karı koca arasına girmedim” dedi.

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Bu soruya sinirlenen Asıltürkmen de araya girerek muhabirlere çıkıştı: “Arkadaşım neden kızın üstüne geliyorsunuz, burada şov yapıyorsunuz. Vurun kahpeye misali. Benim bir videom var, ‘evli bir adama aşık oldum’ videosunda anlatıyorum. Bu tür konularda bir tane hatalı yoktur iki tane de yoktur üç tane hatalı vardır. Tiyatroya gidiyor musunuz, hangi oyunumu seyrettiniz, siz şimdi malzeme arayışı içindesiniz. Ne gerek var kızı zor duruma sokuyorsunuz. Ben biliyorum bu soruları sorarken çok eğleniyorsunuz, malzemeye bak falan diyerek mutlu oluyorsunuz, bu yaptığınız doğru bir şey değil ‘’ dedi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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