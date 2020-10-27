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Yüksel KOÇ / DHA
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 11:37 | 

Ahmet Kural iki araca çarpıp bir kişiyi yaralamıştı... İşte istenen ceza!

Üsküdar’da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural hakkında, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Üsküdar’da 9 Şubat 2020 tarihinde alkollü araç kullanarak iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

2ALKOLLÜ OLARAK KULLANDIĞI ARAÇLA İKİ ARACA ÇARPTI
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ALKOLLÜ OLARAK KULLANDIĞI ARAÇLA İKİ ARACA ÇARPTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ahmet Kural’ın kullandığı araçla art arda iki araca çarparak zincirleme trafik kazasına ve Nursen K.’nın yaralanmasına neden olduğu, Nursen K.’nın olayın ardından Kural’dan şikayetçi olduğu belirtildi.

3ALKOL SINIRINI AŞMADIĞINI SÖYLEDİ
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ALKOL SINIRINI AŞMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Kural’ın polis ifadesinde trafikte seyir halinde iken zincirleme trafik kazasına karıştığını," 1.85 promil alkollü olduğunu kabul etmediğini, sınırı geçmeyecek şekilde az alkol aldığını söylediği belirtildi.

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Kazanın ardından yapılan ölçümlerde şüphelinin 1.85 promil alkollü olduğu kaydedilen iddianamede, "Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile de sabit olduğu üzere 1.00 promilden fazla alkol miktarı güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağından, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiği" savunuldu.

51.5 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK
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1.5 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Suçun uzlaşmaya tabi olduğu ancak tarafların uzlaşmayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, Kural’ın, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 4 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.

6İDDİANAME KABUL EDİLDİ
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İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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