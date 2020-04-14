Ahırdan bozma kır evinden şehre tepeden bakan lüks daireye
Yaşadıkları yerlere yıllardır boşuna "Beckingham" denilmiyor. İngiltere Kraliçesi'nin yaşadığı Buckingham Sarayı'na gönderme yapan bu isim David ve Victoria Beckham'ın çocuklarıyla birlikte yaşadıkları lüks mülklere uzun süre önce takıldı. Görünüşe göre ünlü çift de bu ismi sonuna kadar hak etmek için ellerinden geleni yapıyor.
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Birkaç hafta önce David ve Victoria Beckham'ın Miami'de son derece lüks bir gökdelen dairesi satın aldığı iddiaları basına yansımıştı. Bir ayakları ABD'de olan çiftin İngiltere'de iki tane evi bulunuyor. Her biri milyonlarca sterlin değerinde olan bu evlerde hayatlarını geçiren aile sık sık da sosyal medya üzerinden evlerinde çekilen pozlarını paylaşıyor. Öyle ki takipçileri artık Beckham ailesinin evlerini avuçlarının içi gibi biliyor. Gelin o gösterişli mülklere biraz daha yakından bakalım.
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Beckham ailesinin saraya benzetilen evlerinden biri Londra'da Holland Park adlı bölgede. 31 milyon sterlin değerindeki bu ev, çiftin ana üssü. Günlük hayatlarının büyük bir bölümünü burada geçiriyor Beckham çifti ve çocukları Brooklyn, Romeo, Cruz ile Harper.
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Çift, 2016 yılında satın aldıkları bu evi yenilemek için kasalarından tam 8 milyon sterlin harcadı. Bu mülkün özellikleri saymakla bitmeyecek türden.
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Kendine özel spor salonundan geniş bir mahzene, her tür olanak barındırıyor. Beckham çiftinin en büyük çocuğu Brooklyn de artık 18 yaşını geçmiş olmasına rağmen ailesiyle birlikte yaşıyor.
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Kendine özel spor salonundan geniş bir mahzene, her tür olanak barındırıyor. Beckham çiftinin en büyük çocuğu Brooklyn de artık 18 yaşını geçmiş olmasına rağmen ailesiyle birlikte yaşıyor.
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Fakat onun özel hayatı da unutulmamış. Brooklyn için evin ayrı bir bölümü bulunuyor. Genç Beckham bu sayede hayatını ailesinden ayrılmadan ama aynı zamanda özgürce sürdürüyor.
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Londra'daki evin neredeyse salon kadar geniş bir mutfağı var. David Beckham, mutfaktaki hünerlerini burada rahatça sergiliyor.
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Evin bahçesi ise çocukların güzel havalarda rahatça çadırlarını kurabilecekleri türden.
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Çiftin tek kızı Harper'ın oyuncak mutfağı da dikkat çekecek türden.
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Beckham çiftinin bir de Cotswold'da ahırdan bozma bir kır evi bulunuyor. Ama tabii "ahırdan bozma" kısmı lafın gelişi.
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Çift burayı aldığında burası gerçekten de eski bir ahırdı. Fakat sonra yoğun bir renovasyon faaliyetinden sonra 9 odalı bir kır evine dönüştü. Aile, yeni yıl, doğum günü gibi kutlamaları genellikle bu evde yapıyor.
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Ev kelimenin tam anlamıyla eski ile yeninin ustaca birleşimini sergiliyor. Tarihselliğin içine modern dokunuşlar katılmış.
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Kır evinin oturma odası güneşin ışıklarıyla yıkanıyor. Geniş camlı kapı ise önündeki geniş bahçeye açılıyor.
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Kır evinin iç kısmında büyük bir şömine ve tuğla duvarlar yer alıyor. Bahçe ise barbekü partileri için.
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Kır evinin çarpıcı özelliklerinden biri de bahçesinde inşa edilen Estonya saunası. Bunun hemen önünde de bir küçük havuz bulunuyor.
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Virüs salgınından önce çalışmalarını ABD'nin Miami kentine kaydıran David Beckham'ın burada da bir çatı katı dairesi aldığı haberleri basına yansıdı.
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One Thousand Museum adlı konut kompleksinde yen alan bu gökdelen dairesinin fiyatı 450 milyon dolar. Evin önemli özelliklerinden biri de ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanmış olması.
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Evin beş yatak odası, altı banyosu, spor salonu ve ev sineması bulunuyor.
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Kısacası lüks çatı katı, Beckham ailesinin alışkın olduğu lüks yaşamı daha modern bir tarzda sunuyor.