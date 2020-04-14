Ahırdan bozma kır evinden şehre tepeden bakan lüks daireye

Birkaç hafta önce David ve Victoria Beckham'ın Miami'de son derece lüks bir gökdelen dairesi satın aldığı iddiaları basına yansımıştı. Bir ayakları ABD'de olan çiftin İngiltere'de iki tane evi bulunuyor. Her biri milyonlarca sterlin değerinde olan bu evlerde hayatlarını geçiren aile sık sık da sosyal medya üzerinden evlerinde çekilen pozlarını paylaşıyor. Öyle ki takipçileri artık Beckham ailesinin evlerini avuçlarının içi gibi biliyor. Gelin o gösterişli mülklere biraz daha yakından bakalım.