AGİ kaldırıldı mı 2022? Asgari ücrete AGİ eklenecek mi? Asgari Geçim İndirimi ile ilgili son durum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...#Galatasaray
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyat Stadında ilk gol penaltıdan geldiCanlı | Olimpiyat Stadı'nda ilk gol penaltıdan geldi!#Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçı
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı Konyada duygusal anlar...Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı! Konya'da duygusal anlar...#Ahmet Çalık
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLEREkonomi Haberleri

AGİ kaldırıldı mı 2022? Asgari ücrete AGİ eklenecek mi? Asgari Geçim İndirimi ile ilgili son durum

#AGİ#Asgari Ücret#Asgari Geçim İndirimi

AGİ kaldırıldı mı, sorusu asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından ilk maaşların ödendiği ocak ayı ile gündeme geldi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret 2022 yılı için yüzde 50 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Tüm çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yapılan düzenleme ile tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Kararın ardından AGİ (Asgari Geçim İndirimi) durumuna gözler çevrildi. Peki, Asgari ücrete AGİ dahil mi? İşte, 2022 AGİ ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5AGİ kaldırıldı mı 2022 Asgari ücrete AGİ eklenecek mi Asgari Geçim İndirimi ile ilgili son durum

AGİ'de (Asgari Geçim İndirimi) son durum vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesinde asgari ücret 2022 yılında 4.253.40 lira oldu. Alınan yeni karara göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücretten bugüne kadar uygulanan yüzde 15’lik gelir vergisi ve yüzde 0.79’luk damga vergisi artık kesilmeyecek. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.' açıklamasını yaptı. Diğer yandan Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan köşesinde AGİ ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

2/5AGİ KALKTI MI

AGİ KALKTI MI?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan konuyu köşesinde ele aldı. İşte o yazı:

Gelelim AGİ konusuna. Aslında asgari geçim indirimi, çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor. En basit anlamıyla buna vergi iadesi de diyebiliriz. Bu kapsamda da çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödeniyor. Hal böyle olunca da bekar bir çalışanın aldığı ücretle, evli ve bir çocuğu ya da iki çocuğu olan bir çalışanın aldığı ücret farklıydı ve yüksekti. 2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek. Bu da şu anlama geliyor; asgari ücretli bir çalışanın evli olup olmaması, çocuk sayısı önemli değil, gelecek yıl tüm asgari ücretli çalışanların hepsi standart 4.253.40 lira ücret alacak.

3/5AGİ kaldırıldı mı 2022 Asgari ücrete AGİ eklenecek mi Asgari Geçim İndirimi ile ilgili son durum

* Asgari ücretin üzerinde maaş alanlarda AGİ devam edecek mi? Hayır, etmeyecek; AGİ yeni yıldan itibaren tüm çalışanlar için kaldırıldı. Yani, yeni senede, asgari ücretin üzerinde gelir alanlar için de artık AGİ uygulanmayacak. Yeni uygulamada tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Buna göre çalışanlardan asgari ücret brüt tutarından sigorta primleri düşülecek, kalan tutara vergi matrahı ve damga vergisi matrahı kadar istisna getirilecek. Örneğin, 10 bin lira maaş alan bir çalışanın, asgari ücrete kadar olan geliri vergiden muaf olacağı için 636 liralık bir gelir vergisi muafiyeti söz konusu olacak.

4/5ÜCRETLER NASIL ETKİLENECEK

ÜCRETLER NASIL ETKİLENECEK?

* Peki, bu durum ücretleri etkileyecek mi? Öncelikle, bugünkü uygulamaya göre evli, eşi çalışmayan, çocuklu çalışanlar asgari ücrete kadar olan ücretlerinden asgari geçim indirimi alıyorlardı; yeni senede alamayacaklar. Bu durumda ücretlerde bir düşüş olacak mı? Olmayacak çünkü gelir vergisi ile damga vergisi kaldırıldığı için asgari ücret üzerinde maaş alanların ücretlerinde bundan kaynaklı bir artış olacak. Bu artış da çalışanın gelirine göre 38 lira ile 300 lira arasında değişen tutarlarda yansıyacak. Sadece damga vergisi alınmaması nedeniyle çalışanların ücretlerine 38 liralık katkı olacak.

5/5BAKAN VEDAT BİLGİNDEN AGİ AÇIKLAMASI

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN AGİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete yapılan ve AGİ'de yapılacak düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Bilgin, milyonların merak ettiği "AGİ kalkacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

"Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim." açıklamasında bulunan Bilgin, cümlelerini "2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGi var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. " sözleriyle sürdürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AGİ#Asgari Ücret#Asgari Geçim İndirimi