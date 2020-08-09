Adnan Şen malikanesi yine satılamadı

LOS ANGELES’IN EMLAK KRALI Begüm-Adnan Şen çifti, 2017 yılında oğulları Süha Can’ın eğitimi için Los Angeles’a yerleşmişti. Orada ‘Sen Properties’ adlı bir inşaat şirketi kuran Adnan Şen, kısa sürede bir ‘emlak kralı’na dönüştü. Ultra lüks evler inşa eden Şen’in Beverly Hills’te yaptırdığı dev malikane, “Selling Sunset” adlı TV programına da konu oldu.