Adnan Şen malikanesi yine satılamadı

Adnan Şen’in Beverly Hills’teki dev malikanesi, lüks evleri satışa çıkaran “Selling Sunset” adlı TV programının üçüncü sezonunda dayer aldı. Ancak 75 milyon dolarlık ultra lüks eve yine alıcı bulunamadı.
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LOS ANGELES’IN EMLAK KRALI
Begüm-Adnan Şen çifti, 2017 yılında oğulları Süha Can’ın eğitimi için Los Angeles’a yerleşmişti. Orada ‘Sen Properties’ adlı bir inşaat şirketi kuran Adnan Şen, kısa sürede bir ‘emlak kralı’na dönüştü. Ultra lüks evler inşa eden Şen’in Beverly Hills’te yaptırdığı dev malikane, “Selling Sunset” adlı TV programına da konu oldu.
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İKİ SEZONDUR ALICI ÇIKMIYOR
Adnan Şen’in 75 milyon dolar fiyat biçtiği evi programda bölgenin üst düzey emlak komisyonculuğu şirketi The Oppenheim Group satışa sunuyor. Programın ikinci sezonunda satılamayan ev, yeni başlayan üçüncü sezonda yeniden alıcılara sunuldu. Ancak 2 bin metrekare üzerine inşa edilen 9 yatak odalı, 12 banyolu lüks malikaneye bu sezon da alıcı çıkmadı.
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Adnan Şen’in eviyle The Oppenheim Group’un en tecrübeli emlak danışmanlarından Davina Potratz ilgileniyor.