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Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 07:00,

Adnan Aksoy, Güzide Duran ve Aksoy'un eski eşi Jülide Bernardini doğum günü partisinde buluştu

Adnan Aksoy ile Jülide Bernardini’nin oğulları Kaan, yeni yaşını Bodrum’da kutladı. Parti, Kaan Aksoy’un annesi ve babasının yanı sıra onların şimdiki eşlerini de bir araya getirdi.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İşadamı Adnan Aksoy ve eski eşi Jülide Bernardini’nin oğulları Kaan Aksoy, yeni yaşını önceki akşam Bodrum Maçakızı Otel’de kutladı. Partiye Aksoy’la evli olan Güzide Duran ile Bernardini’nin eşi Carlo Bernardini de katıldı.

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Kutlamaya çocukları Selin ve Emir’i de götüren Güzide Duran, geceden fotoğrafları sosyal medyada “Ailemizin her şeyi, iyi ki doğdun” notuyla paylaştı.

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Adnan Aksoy’un, eski eşiyle evli olan İtalyan şef Carlo Bernardini ile samimiyeti dikkat çekti. İddiaya göre Bernardini, Aksoy’un İstinye Park’taki kafesinde 2010 yılında müdürlük yapıyordu. İkili daha sonra ortak olup Miami’de bir restoran açtı. Bernardini aynı zamanda Bodrum Maçakızı Otel’in restoranında şef.

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Güzide Duran, Adnan Aksoy’un eski eşi Jülide Bernardini ile yakın arkadaş.

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Kaan Aksoy, annesi Jülide Bernardini ve üvey annesi Güzide Duran’la.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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