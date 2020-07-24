Adnan Aksoy, Güzide Duran ve Aksoy'un eski eşi Jülide Bernardini doğum günü partisinde buluştu

Adnan Aksoy’un, eski eşiyle evli olan İtalyan şef Carlo Bernardini ile samimiyeti dikkat çekti. İddiaya göre Bernardini, Aksoy’un İstinye Park’taki kafesinde 2010 yılında müdürlük yapıyordu. İkili daha sonra ortak olup Miami’de bir restoran açtı. Bernardini aynı zamanda Bodrum Maçakızı Otel’in restoranında şef.