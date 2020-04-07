Adını bile duymak istemiyor! İşte Kutsi ve Feyza Çıpa'nın ayrılık nedeni

'Feyza bu kez kararlı' Çifte yakın bir kaynak ayrılık nedeniyle ilgili şöyle konuştu:



“Evlilik yüzünden tartıştılar. Feyza bir yuva kurmak, anne olmak istiyor. Evlilik fobisi olan Kutsi kaçıyor. Ama Feyza bu kez kararlı. Kutsi’nin telefonlarına bile çıkmıyor. Çok kırgın.” (Posta)