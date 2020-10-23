“Adam” şarkısıyla 90’lı yıllara damga vurmuştu... Şarkıcı Sibel Alaş artık çevirmen!

“Taht Oyunları” kitap serisini çevirdim Sibel Alaş, 1998 yılında çıkardığı “Çocuk” albümü sonrasıysa şarkıcılığa ara vermeye karar verir. O dönemi ise sanatçı şöyle anlatıyor:



“Çok hasta olmuştum. Beynimle ilgili bir sıkıntı yaşadım ve ameliyatlar oldum. İyileşmem uzun sürdü ama bunun altında trajik bir hikaye yok. Hasta oldum ve iyileştim, o kadar. Fakat yapmak istediğim şeyin o müzik yorgunluğu olmadığına karar verdim. 2006’da bir albüm daha yaptım ve tamamen bu mesleği bıraktım. Bir albüm yapasım da yok açıkçası. ‘Müzik sektörü insanları öğütüyor’ diyorlar. Halbuki ben, müzik sektörünün çok iyi davrandığı insanlardan biriyim. O yüzden sektörü suçlayıp, ‘beni yok ettiniz’ gibi isyanlarım yok. Çünkü ben dönmek istemedim. Hastalığım geçti ve iyileştim. İnsanların öncelikleri değişebiliyor ve başka bir kariyer yolu kendine çizebiliyor. Müzikten kendi isteğimle ayrıldım.”