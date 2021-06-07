Ünlü çiftin tatil neşesi: Denizde çığlık çığlığa

Gösteri dünyasının mutlu çifti, çıktıkları tatilde etraflarına da neşe saçtı.
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Maroon 5 grubunun üyelerinden Adam Levine ile top model eşi Behati Prinsloo, sonunda tatile çıktı. Geçen yıl yaz aylarını pandemi nedeniyle çok fazla gezemeden geçiren Levine ile Prinsloo, tatil için Hawai'de Maiu'yu seçti.
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İki çocuklarını yanlarına alan çift, bir ara birlikte deniz keyfi yaptı.
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42 yaşındaki Levine ile Behati Prinsloo, denizde çocuklar gibi eğlendiler. Levine bir ara Prinsloo'yu omuzunun üzerine kaldırıp sonra da denize attı. Prinsloo bu anlarda neşeli çığlıklar ve kahkahalar attı.
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İki çocuk sahibi olan çift daha sonra da bir süre denizde yüzdü. 2014 yılında evlenen Adam Levine ile 33 yaşındaki Behati Prinsloo, bir ara da birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı.
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Namibyalı Behati Prinsloo ile müzik dünyasının başarılı gruplarından Maroon 5 üyesi Adam Levine, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin, 4 yaşında Dusty Rose ve 3 yaşında Gio Grace adında iki tane kızı bulunuyor.