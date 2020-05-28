Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir
Acun Ilıcalı, Kral FM canlı yayınında Mehmet'in Gezegen'in konuğu oldu. Ilıcalı,gelecek hedeflerinin arasında dijital medyada da yer almak olduğunu, hayatında her zaman kısa hedefler seçtiğini söyledi. Aklında hiç bir televizyon kanalı almak olmadığını da belirten Ilıcalı,zirvede yer alan bir prodüksiyon şirketi olmak istediklerini belirtti.
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ÜLKE OLARAK TARİH YAZDIK
Acun Ilıcalı; "Koronavirüsün bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik.Şimdi de çabuk toparlanıyor gibi durum ama bunu da tahmin etmedik. İki tahminde de yanıldığımız için şimdi de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak demenin doğru olmadığını düşünüyorum.Belli bir sürenin toparlanma süreci olacağı bir gerçek. Bu hastalığın sonbaharda tekrar gelip gelmeyeceği durumu var beni bu korkutuyor.Eğer bu olmaz ise aralık ayı her şeyin eskiye döneceği zaman olabilir. Sağlık bizim için en önemli konu olmalı.Bu konuda asla taviz verilmemeli. Ancak sağlığın içerisinde aç insanların karını doyurması da var.Aç insanın karnını doyurması da sağlık olayına giriyor.Vatandaşlarımızın böyle bir riske girmesinin de önüne geçilmesi şart. Koronavirüs davasında Türkiye tarih yazdık. Sağlık bakanımız evimizin babası oldu resmen. Ülke olarak zor zamanlarda birbirimize kenetlenmemiz çok güzel. Bu salgın olayında da aynısını yaşadık. Kriz anında birbirimize çok güzel sarılıp bağlanıyoruz. Bir çok ülke de yağmalar, sokağa çıkma yasağına karşı çıkmalar yaşandı. Bizim ülkemizde böyle olaylar hiç olmadı. Hepimiz bir olduk" dedi.
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NUSRET'İN ETLERİNİ ÇOK ÖZLEDİM
Canlı yayına katılan Nusret Gökçe ise "Acun abi Türkiye'nin bir değeri. O da sıfırdan başlamış dünya rekorları kıran Acun abimiz var"dedi. Ilıcalı ise Nusret'in hayatında çok önemli bir yeri olduğunu Nusret'in şuan ki başarısının tesadüf olmadığını dişi ve tırnağı ile buralara geldiğini, hayatının bir kitaba ve filme konu olabileceğini söyledi. Ilıcalı, Erzurum yemeklerini ve Nusret'in yaptığı etleri çok özlediğini de sözlerine ekledi.
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FENERBAHÇE İLE BÜTÜNLEŞTİM
Ilıcalı; "Fenerbahçe çocukluk aşkım diyebiliriz. Bu konuda ki görüşümde şu; Hayatımda önemli mutluluklarımı düşündüğüm zaman geçmişe dönüp,bunların içerisinde bariz derecede Fenerbahçe ağırlığı görüyorum."dedi. Ilıcalı hayatında en çok mutlu olduğu anları düşündüğünde Fenerbahçe maçları şampiyonlukları, başarıları olduğunu belirtti. Acun Ilıcalı;"Nasıl Türk halkı benimle bütünleştiyse ben de Fenerbahçe ile bütünleşmişim. Fenerbahçe'ye başkan olma gibi bir hayalim yok.Zaten çok değerli bir başkanımız var. Kendini Fenerbahçe'ye adamış çok değerli bir başkanımız var. Başkanımızın konsantresi de çok yüksek Fenerbahçe'ye. Benim zaten iş yoğunluğum da çok fazla... Zamana yetişemeyen biriyim. Fenerbahçe'ye başkanlık olarak değilde her açıdan hizmet etmeye hazırım."dedi.
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KESİNLİKLE SİYASETE GİRMEYECEĞİM
Acun Ilıcalı gelecek planlarının içerisinde kesinlikle siyaset olmadığını söyledi; "Siyasete girmiş vatandaşlarımızı, abilerimizi,kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Hayatta bir insanın psikolojisini en çok bozacak şey bence siyaset... Çünkü o kadar çok kutuplaşmayla boğuşuyorsun ki bunları kaldırmak kolay değil" Acun Ilıcalı, siyaset ile uğraşanları takdir ettiğini,tüm partide ki siyasetçilerin ülke için bir şey yapmak için uğraştıklarını söyledi.Fikir ayrılıklarının olduğunu bunun da bu ortamda çok normal olduğunu belirtirken, siyaseti kendine çok uzak gördüğünü sözlerine ekledi. Acun Ilıcalı; "Ben kendi dünyamdan bir şeylere bakıp doğruysa doğru,yanlışsa yanlış demeyi daha çok seviyorum" dedi.
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FOTOĞRAFLARI HER GÖRDÜĞÜMDE BOĞAZIM DÜĞÜMLENİYOR
Acun Ilıcalı,canlı yayında Adnan Menderes'in idam edilmesi ve o dönem yaşanan olaylarla ilgili de düşüncelerini paylaştı. "Öncelikle rahmetli Adnan Menderes için şunu söylemek istiyorum. Yıl dönümlerinde fotografları her önüme geldiğinde boğazım düğümleniyor. O Yassı Ada fotografları olsun, orada ki mahkeme fotografları olsun. Fotoğrafa böyle bir iki dakika baktığım oluyor. Acı acı bakıyorum çünkü o yüzde ki masumiyeti görüyorsun. Üzülüyorsun bu ülkede böyle bir olay yaşandığı için. Tek kelime ile söylemem gerekirse korkunç bir olay "dedi.
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BU ŞEREFSİZLİKTİR
Ünlü televizyoncu" Acun Ilıcalı Kürtçe'ye karşı, TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlerede açıklık getirerek şunları söyledi; Fitne çıkarmak isteyen birileri anca bu söylemleri çıkarabilir. Çünkü bununla ilgili elinizde ne var deseler kimsenin bir şey söyleyebileceğini düşünmüyorum." Acun Ilıcalı, hayatı boyunca hiç kimseyi din,dil ya da ırk ile ilgili dışlamadığını, öyle bir tepkisi olsa zaten yarışmalarında böyle bir ayrım yapacağını söyledi. Acun Ilıcalı;"Son yarışmamızda bir yarışmacımız canlı yayında annesine Kürtçe bir şarkı söylemek istediğini söyledi. Ben de 'tabi ki' dedim. Şimdi böyle bir iddia hala varsa o zaman ne düşüneceğiz bizi birbirimize düşürmek isteyen,hainler, provokatörler her zaman bunu yapacaklar, yapmaya devam edecekler. Bizim ne seyircimiz, ne dostlarım ne de arkadaşlarım böyle bir oyuna zaten gelmez" dedi. Ilıcalı böyle bir iddiada bulunmak tek kelimeyle 'şerefsizliktir' diyerek tepkisini dile getirdi.
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KIZLARIMI ÇOK ÖZLEDİM
Acun Alıcalı, Survivor yarışmasının çekimleri nedeniyle Türkiye'de bulunan kızlarını göremediğini ve onları çok özlediğini söyledi. Bir iki gün sonra ülkeye döneceğini söyleyen Acun Ilıcalı kızları hakkında da özel açıklamalar yaptı. Ilıcalı; " Karakter olarak hepsi benden bir şeyler almış. Leyla aykırılığımı, Yasemin sakinliğimi ve çocukken uslu oluşumu almış. Büyük kızım Banu ise ilk göz ağrım.Bir kez bile ağlamadı. Şımarıklık nedir bilmedi."dedi.