Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

ÜLKE OLARAK TARİH YAZDIK Acun Ilıcalı; "Koronavirüsün bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik.Şimdi de çabuk toparlanıyor gibi durum ama bunu da tahmin etmedik. İki tahminde de yanıldığımız için şimdi de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak demenin doğru olmadığını düşünüyorum.Belli bir sürenin toparlanma süreci olacağı bir gerçek. Bu hastalığın sonbaharda tekrar gelip gelmeyeceği durumu var beni bu korkutuyor.Eğer bu olmaz ise aralık ayı her şeyin eskiye döneceği zaman olabilir. Sağlık bizim için en önemli konu olmalı.Bu konuda asla taviz verilmemeli. Ancak sağlığın içerisinde aç insanların karını doyurması da var.Aç insanın karnını doyurması da sağlık olayına giriyor.Vatandaşlarımızın böyle bir riske girmesinin de önüne geçilmesi şart. Koronavirüs davasında Türkiye tarih yazdık. Sağlık bakanımız evimizin babası oldu resmen. Ülke olarak zor zamanlarda birbirimize kenetlenmemiz çok güzel. Bu salgın olayında da aynısını yaşadık. Kriz anında birbirimize çok güzel sarılıp bağlanıyoruz. Bir çok ülke de yağmalar, sokağa çıkma yasağına karşı çıkmalar yaşandı. Bizim ülkemizde böyle olaylar hiç olmadı. Hepimiz bir olduk" dedi.