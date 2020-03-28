Açalya Samyeli Danoğlu anne oldu!

Baba Erman Ademoğlu, oğlunun ilk fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Ademoğlu, altına şu notu düştü:



"Allah bana, ilk kez tuttuğun elimle, senin koluna gireceğim yaşlı günlerimi görmeyi nasip etsin... İnşallah vatanına milletine hayırlı ve dini bütün bir evlat yetiştirebiliriz. Ömrün uzun ve hayırlara vesile olsun canım oğlum..."