MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAçalya Samyeli Danoğlu anne oldu!
GeriMagazin Açalya Samyeli Danoğlu anne oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 13:26, /

Açalya Samyeli Danoğlu anne oldu!

2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, 2016 yılında iş insanı Erman Ademoğlu ile Paris'te evlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Evlendikten sonra kameralardan uzak bir hayat sürmeye başlayan tescilli güzel, dün anne oldu. Çift oğullarına 'Fettah Baran' adını verdi.

2

Baba Erman Ademoğlu, oğlunun ilk fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Ademoğlu, altına şu notu düştü:

"Allah bana, ilk kez tuttuğun elimle, senin koluna gireceğim yaşlı günlerimi görmeyi nasip etsin... İnşallah vatanına milletine hayırlı ve dini bütün bir evlat yetiştirebiliriz. Ömrün uzun ve hayırlara vesile olsun canım oğlum..."

3

Açalya Samyeli Danoğlu da fotoğrafı "Şükür" notu ile paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi